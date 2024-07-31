У меня шарик, а хочу кубики: как правильно накачать мышцы пресса, объяснила тренер Дерендеева

Шея. Часто из-за неправильной техники у новичков возникает перенапряжение в шее. Чтобы его избежать, расположите руки у основания черепа (на затылочных буграх) и давите головой в ладони и наоборот, чтобы создать сопротивление. Тогда шея образует прямую линию с позвоночником и не перенапрягается.

Плечи. Располагайте их как можно дальше от головы, когда делаете подъемы и скручивания. Если вы будете сильно поднимать плечи, нагрузка распределится неправильно. После тренировки будет болеть все, кроме пресса, и усилия окажутся напрасными.

Дыхание. На выдохе делайте упражнение, на вдохе возвращайтесь в исходное положение и расслабляйтесь.

Поясница. Обязательно прижимайте ее к полу. Если не получается, положите валик (например, из полотенца) под крестец.

Живот не должен выпячиваться при выполнении упражнения. На подъеме это недопустимо.