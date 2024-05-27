Можно ли заниматься спортом и делать упражнения на пресс при диастазе? Отвечают врачи

Прямые мышцы живота соединены перемычкой из соединительной ткани, которая называется «белая линия живота». Она связывает прямые мышцы, не дает им расходиться в стороны и укрепляет брюшную стенку.
Диастаз представляет собой расхождение прямых мышц живота. Он образуется в результате растяжения передней брюшной стенки.
Пластический хирург в клинике DEGA
«Чаще всего диастаз возникает во время беременности, а также у пациентов с избыточной массой тела, у которых большое количество жировой ткани сосредоточено именно в брюшной полости», — говорит пластических хирург.
Каким бывает диастаз
Диастаз небольшого объема (в пределах 3-4 см) на здоровье практически не влияет, заверяет Юрий Цой.
Если мы говорим о диастазе большего объема, то есть более 5 см, то уже возникает вероятность возникновения грыжи белой линии живота.
«В таком случае внутренние органы вследствие того, что передняя брюшная стенка плохо удерживает их, могут выпячиваться в области диастаза. В дальнейшем это практически не влияет на жизнь женщины и роды, но пациентам с большим диастазом не рекомендуется заниматься спортом, чтобы не спровоцировать ущемление грыжи белой линии живота и не довести дело до острых ситуаций и осложнений», — объясняет Юрий Цой.
Как лечат
Сейчас диастаз лечится только хирургическим путем. Это может быть:
изолированное ушивание диастаза прямых мышц живота, которое выполняется при условии, что его ширина составляет от 4 до 6 см, а также при отсутствии избытков кожно-жировых покровов передней брюшной стенки;
диастаз либо больше 7 см, либо от 4 до 7 см, но в сочетании с избыточными кожно-жировыми покровами передней брюшной стенки, с наличием небольшого «валика» над лоном, с грыжей пупочного кольца. Тогда ситуация решается через открытую операцию, которая называется абдоминопластикой.
Часто с абдоминопластикой комбинируется сразу несколько операций. Хирурги непосредственно ушивают диастаз и при наличии показаний могут установить нерассасывающуюся сетку из шовного материала, которая в дальнейшем будет укреплять переднюю брюшную стенку; выполнить липосакцию при наличии избытков жирового компонента, а также удалить избыточную кожу, чтобы получить красивый плоский живот, заключил эксперт.
Акушер-гинеколог
«Основная причина появления диастаза — состояния, при которых происходит повышение внутрибрюшного давления, увеличение живота, растяжение передней брюшной стенки, например ожирение или беременность. Также стоит учитывать заболевания, приводящие к слабости соединительных тканей», — рассказывает гинеколог.
Исходя из личного опыта, диастаз доставляет не только эстетические проблемы, говорит врач. Так, некоторые женщины жаловались на появление болезненных ощущений в спине и пояснице, а также на недержание мочи.
Как определить у себя диастаз
Это не так сложно, заверяет врач. Итак, вот пошаговая инструкция:
Нужно лечь на спину на твердую поверхность.
Далее необходимо согнуть ноги в коленях и постараться выпятить живот вперед, как будто вы тужитесь, таким образом создав сильное напряжение.
Появление вертикального валика посередине живота может говорить о наличии диастаза.
Также можно пальцами провести вдоль белой линии — при диастазе они как бы проваливаются между передними мышцами.
Помните, что женщины после родов — исключение. Им нужно некоторое время, и проблема исчезнет естественным образом, поскольку мышцы восстановятся и вновь приобретут упругость. Восстановительный процесс длится обычно 6-12 месяцев.
Можно ли заниматься спортом при диастазе
Физические нагрузки нужны организму, диастаз — это не повод отказываться от них, заверяет гинеколог. Самое главное — это выполнять правильные упражнения, которые точно не принесут никакого вреда здоровью.
«Чтобы вернуть мышцы в исходное положение, даже при ежедневных тренировках уйдет от нескольких месяцев до года. Это зависит от расхождения мышц», — пояснила врач.
Отлично подходят для начала занятий:
дыхательные упражнения с втягиванием живота на выдохе. Глубокий вдох носом, выдох — ртом;
медленное сгибание ног в положении лежа. Для этого нужно лечь на спину, прижать поясницу к полу и медленно приводить колени к груди. Затем опускать ноги на пол. При этом живот нужно втягивать.
При диастазе нужно исключить физические упражнения с высоким давлением на переднюю стенку живота, то есть во время выполнения которых брюшная стенка выпирает от напряжения. Это планка лицом вниз, а также классическое упражнение на пресс, когда вы поднимаете корпус вверх.
Важно: каждый случай индивидуален, поэтому прежде чем заниматься спортом, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Он точно подскажет, насколько у вас запущенный случай и какие упражнения точно могут навредить. Более того, доктор также может рекомендовать операцию — иногда без нее не обойтись.