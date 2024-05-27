Можно ли заниматься спортом и делать упражнения на пресс при диастазе? Отвечают врачи

«В таком случае внутренние органы вследствие того, что передняя брюшная стенка плохо удерживает их, могут выпячиваться в области диастаза. В дальнейшем это практически не влияет на жизнь женщины и роды, но пациентам с большим диастазом не рекомендуется заниматься спортом, чтобы не спровоцировать ущемление грыжи белой линии живота и не довести дело до острых ситуаций и осложнений», — объясняет Юрий Цой.