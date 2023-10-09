Врач объяснил, почему после еды выпирает живот и что с этим делать

«Может усиливать выпирание живота и диастаз, — продолжает Владимир Животов. — Прямые мышцы живота посередине соединены перемычкой из соединительной ткани, которая называется белой линией живота. Она не дает мышцам расходиться в стороны и помогает формировать хорошую, крепкую брюшную стенку. Но при беременности происходит растяжение тканей и белой линии за счет растущей матки. Причем иногда расхождение прямых мышц живота не сокращается и после рождения малыша — из-за слабости соединительной ткани, нехватки витаминов, микроэлементов, аминокислот. Тогда белая линия живота после родов остается растянутой. Это и есть так называемый диастаз».



А теперь представьте, что вы положили в желудок внушительный объем пищи, — он, конечно, начнет выпирать. Если у женщины при этом есть опущение органов, то выпирать через ослабленную брюшную стенку будут и желудок, и кишечник, отмечает врач.