Врач объяснил, почему после еды выпирает живот и что с этим делать

Приходится расстегивать пуговицу на брюках или юбке, даже если съел не так уж много? Если живот после еды выпирает вперед, его будто раздувает, многие считают, что причина в качестве пищи, нарушении моторики ЖКТ, вздутии или даже гастрите. Да, это возможно. Но иногда живот «выскакивает» даже у полностью здоровых людей.
Причины могут быть не на поверхности, а гораздо глубже, считает врач-остеопат Владимир Животов.
Почему после еды выпирает живот
«Причин у такой распространенной проблемы может быть много, причем они довольно часто сочетаются и встречаются все вместе, усиливая друг друга. Но основных — всего две. Это опущение внутренних органов и нарушение кровообращения в кишечнике», — рассказал «Доктору Питеру» врач Владимир Животов.
1. Опущение внутренних органов
Не бывает так, что какой-то один орган опущен, а другие — нет. Опускается весь комплекс внутренностей. Если желудок исходно опущен со своего правильного положения, а связки, которые удерживают его, растянуты, то даже небольшое количество пищи увеличивает натяжение и человек чувствует это как тяжесть в животе.
Ну а если размер съеденной порции был довольно объемным, желудок камнем еще сильнее надавливает сверху на кишечник, тот, в свою очередь, начинает буквально выдавливать живот изнутри — тогда человеку приходится расстегивать пуговицы на одежде и ослаблять ремень.
2. Нарушение кровообращения в стенке кишечника
«Вместе со связками, поддерживающими кишечник, при опущении органов растягиваются сосуды и нервы, его питающие. Кишечник получает недостаточно питательных веществ и неполноценный нервный импульс, — продолжает врач Владимир Животов. — Это ведет к тому, что перистальтика замедляется, появляются запоры, пища переваривается не полностью. Из-за этого может возникать хронический воспалительный процесс в кишечнике. В таких условиях легче плодятся паразиты, меняется микрофлора, появляются газы, распирающие кишечник».
Рожали? У вас может быть диастаз
«Может усиливать выпирание живота и диастаз, — продолжает Владимир Животов. — Прямые мышцы живота посередине соединены перемычкой из соединительной ткани, которая называется белой линией живота. Она не дает мышцам расходиться в стороны и помогает формировать хорошую, крепкую брюшную стенку. Но при беременности происходит растяжение тканей и белой линии за счет растущей матки. Причем иногда расхождение прямых мышц живота не сокращается и после рождения малыша — из-за слабости соединительной ткани, нехватки витаминов, микроэлементов, аминокислот. Тогда белая линия живота после родов остается растянутой. Это и есть так называемый диастаз».
А теперь представьте, что вы положили в желудок внушительный объем пищи, — он, конечно, начнет выпирать. Если у женщины при этом есть опущение органов, то выпирать через ослабленную брюшную стенку будут и желудок, и кишечник, отмечает врач.
«Опущение внутренних органов в 99% случаев появляется после копчиковой травмы и встречается одинаково часто у женщин, мужчин и даже детей. Опущение вызывает нарушение кровообращения в кишечнике, а диастаз дает больше пространства для раздувающегося живота», — резюмирует Животов.
Помогут упражнения
«Первое, что нужно сделать, если вы хотите, чтобы ваш живот перестал выпирать после еды, — нужно поднять внутренние органы, — советует врач. — Это самый главный, самый эффективный шаг из возможных. Как только органы встанут на место, то кровообращение, а значит, и пищеварение тоже постепенно нормализуются.
Для этого надо начать делать упражнение для подъема внутренних органов — ежедневно, минимум 6–8 месяцев, в некоторых случаях до 1,5–2 лет. Необходимо много времени, чтобы подвешивающие кишечник связки подтянулись. Подробнее про то, как выполнять упражнение, читайте в материале «Доктора Питера».
Параллельно нужно будет работать с эндокринологом над укреплением соединительной ткани, с гастроэнтерологом — над функцией органов ЖКТ, а также укреплять мышцы живота и тазового дна, чтобы стабильно удерживать правильное положение органов всю жизнь, уточняет врач.