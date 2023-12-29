Три крутые идеи, как встретить Новый год в одиночестве и почувствовать себя счастливым

«Создайте для себя самого атмосферу уюта и радости, чтобы этот праздник стал для вас особенным, — рекомендует психолог. — Не сравнивайте свою жизнь с чужой, как бы ни был велик соблазн. Не стоит требовать от себя великих свершений. Такая „ментальная жвачка“ забирает много энергии. Важно находиться в моменте, а не в переживаниях о прошлом и будущем».