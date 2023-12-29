Три крутые идеи, как встретить Новый год в одиночестве и почувствовать себя счастливым

Как сделать Новый год особенным, даже если вы находитесь в компании наедине с самим собой в этот считающийся самым семейным праздник?
Психолог объясняет, что такое феномен праздничной депрессии и что делать тем, кто встречает Новый год в одиночестве.
Психолог, кандидат философских наук, автор метода Ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологииЛичный сайт
Почему люди чувствуют грусть в праздники
«Психологи часто называют этот феномен „праздничной депрессией“ или „праздничным блюзом“, — рассказывает психолог. — Для тех, кто находится далеко от семьи или потерял близких, а может, не успел их еще завести, праздничное время может подчеркнуть одиночество и вызвать чувство апатии или усилить ощущение утраты».
Такие люди обычно избегают участия в праздничных мероприятиях, так как могут ощущать дискомфорт, находясь в шумной веселящейся компании.
«Они склонны даже обесценивать чужую радость и трепет в ожидании праздника. Сарказм и отрицание — защитная реакция их психики», — объясняет Олег Гадецкий.
Три идеи для тех, кому Новый год предстоит встречать в одиночестве
Создайте свою традицию. Придумайте что-то особенное, что будет делать этот день уникальным. Это может быть приготовление любимого угощения, написание письма себе на следующий год или даже ночная прогулка под звездами.
Организуйте виртуальную встречу. Свяжитесь с друзьями или семьей через видеозвонок. Общение виртуально может сделать вас ближе к тем, кого вы любите, даже если физически вы далеко.
Займитесь чем-то, что приносит вам удовольствие. Это может быть чтение книги, просмотр фильма, рисование или занятие любимым хобби. Праздник в одиночестве — отличное время для наслаждения любимыми занятиями.
«Создайте для себя самого атмосферу уюта и радости, чтобы этот праздник стал для вас особенным, — рекомендует психолог. — Не сравнивайте свою жизнь с чужой, как бы ни был велик соблазн. Не стоит требовать от себя великих свершений. Такая „ментальная жвачка“ забирает много энергии. Важно находиться в моменте, а не в переживаниях о прошлом и будущем».
Помните, что Новый год — это не только о встрече с людьми, но и о встрече с самим собой.
«Вы сможете впервые в жизни сделать все не для кого-то, а для самого себя — сотворить или заказать самое изысканное блюдо или не готовить ничего вовсе, приобрести себе желанный подарок, без спешки и гонки провести праздничный вечер наедине, — говорит Олег Гадецкий. — Это время отлично подходит для того, чтобы подумать о своих истинных желаниях и ценностях».