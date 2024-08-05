Тренер Идуш рассказала об особенностях занятий спортом на улице в августе

Выбирайте любую нагрузку, которую вы сможете практиковать регулярно, но при этом не истощать себя. Если у вас был большой перерыв в тренировках или вы имеете избыточный вес, исключите кардиотренировки и бег на первое время. В остальном ориентируйтесь на свои предпочтения — это может быть йога, плавание, ходьба в быстром темпе по пересеченной местности, велосипед и другие активности, доступные на свежем воздухе.