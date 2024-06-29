10 главных отличий в спортивных тренировках для мужчин и женщин

Женщины же чаще всего предпочитают менее интенсивные тренировки и маленькие веса, зато более длительный период занятия. На них оказывается давление со стороны окружающих по поводу стереотипов внешности. Им важнее поддержать здоровье, внешний вид и устойчивость к стрессу, чем мышечную массу. При этом жировых тканей у женщин больше, поэтому часто они выбирают длинные кардиотренировки, а не силовые.