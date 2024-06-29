10 главных отличий в спортивных тренировках для мужчин и женщин

Если в спортивном зале вам невольно хочется сравнить свои спортивные успехи с навыками противоположного пола, то не торопитесь это делать. Почему? Об этом «Доктору Питеру» поведал эксперт Максим Стулий, мастер спорта по настольному теннису, CEO спортивного клуба RC Club.
Мастер спорта по настольному теннису, CEO спортивного клуба RC Club
Главные отличия
Есть много отличий, по которым мы и распределяем женские и мужские тренировки:
гормональные (уровень тестостерона и эстрогена);
физиологические (мышечная масса, сила и выносливость);
различия в составе тела (жировые ткани);
психологические (мотивация и фокус тренировок);
социальные (стереотипы, ожидания, окружение).
«Мужчины могут заниматься с более тяжелым весом, более интенсивно и долго, нацеливаясь не на сжигание жира, а на наращивание мышц. При этом их мотивация чаще всего сильнее женской за счет соревновательного характера и желания превзойти соперника, а социальное давление чуть ниже женского», — считает эксперт.
Женщины же чаще всего предпочитают менее интенсивные тренировки и маленькие веса, зато более длительный период занятия. На них оказывается давление со стороны окружающих по поводу стереотипов внешности. Им важнее поддержать здоровье, внешний вид и устойчивость к стрессу, чем мышечную массу. При этом жировых тканей у женщин больше, поэтому часто они выбирают длинные кардиотренировки, а не силовые.
Топ-10 отличий в спортивных подходах
Теперь, зная, что двигает женщиной и мужчиной во время занятий спортом, мы можем посмотреть, чем различаются методики и подходы. Владея этой информацией, вы можете более эффективно выстроить график занятий или, если вы тренер, глубже понять, какого результата хочет ваш подопечный от похода в зал. Итак, вот 10 ключевых различий в методиках и подходах к упражнениям среди женщин и мужчин.
Фокус на силовых упражнениях
Мужчины. Часто уделяют больше времени тяжелым силовым тренировкам с высоким весом и низким количеством повторений для наращивания мышечной массы.
Женщины. Могут предпочитать умеренные веса с большим количеством повторений для улучшения мышечного тонуса и выносливости.
Кардионагрузки
Мужчины. Обычно включают высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) для увеличения анаэробной выносливости и сжигания жира.
Женщины. Часто отдают предпочтение устойчивым кардионагрузкам (бег, велосипед, эллипсоид) для улучшения состояния сердечно-сосудистой системы и снижения жировой массы.
Тренировка нижней части тела
Мужчины. Могут меньше внимания уделять упражнениям на ноги, фокусируясь на верхней части тела.
Женщины. Часто больше тренируют нижнюю часть тела (ягодицы, бедра) для улучшения внешнего вида и функциональности.
Режим и интенсивность
Мужчины. Склонны к более интенсивным тренировкам с короткими периодами отдыха для увеличения силы и массы.
Женщины. Могут использовать более сбалансированный подход с умеренной интенсивностью и большим количеством повторений для выносливости и тонуса.
Восстановление и растяжка
Мужчины. Часто менее склонны к включению регулярной растяжки и восстановительных тренировок.
Женщины. Обычно уделяют больше внимания растяжке и упражнениям на гибкость для профилактики травм и улучшения общей подвижности.
Гормональные циклы
Мужчины. Их тренировки не зависят от гормональных циклов.
Женщины. Могут корректировать интенсивность тренировок в зависимости от фаз менструального цикла, чтобы учитывать изменения энергии и выносливости.
Питание и диета
Мужчины. Могут потреблять больше калорий и белка для поддержки интенсивных силовых тренировок.
Женщины. Часто следят за калорийностью и балансом макронутриентов для поддержания энергии и контроля веса.
Подход к тренировкам на выносливость
Мужчины. Часто фокусируются на коротких, но интенсивных кардиосессиях.
Женщины. Могут предпочитать длительные кардиотренировки средней интенсивности.
Тренировки на силу пресса (кор)
Мужчины. Обычно включают тренировки на кор в рамках общей силовой программы.
Женщины. Могут больше внимания уделять упражнениям на кор для улучшения стабилизации и снижения риска травм.
Психологический подход и мотивация
Мужчины. Могут быть мотивированы конкурентными аспектами тренировок и достижением конкретных силовых показателей.
Женщины. Часто мотивированы улучшением здоровья, внешнего вида и общего самочувствия.