Что полезнее для здоровья: 10 тысяч шагов или 30 минут бега?

Если у вас нет возможности много ходить в течение дня, попробуйте выделить немного времени на упражнения вечером. И наоборот: если вы не фанат спортзалов, но при этом любите гулять, то можете сделать выбор в пользу пеших моционов, пишет издание Daily Mail. Любой путь будет лучше, чем вообще не двигаться в течение дня.