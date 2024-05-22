Что полезнее для здоровья: 10 тысяч шагов или 30 минут бега?

Один из самых распространенных советов по похудению — почаще ходить пешком. И в этом есть свое рациональное зерно: гулять по улице — довольно простой и доступный практически для всех способ добавить в свою жизнь больше физической активности.
Вы наверняка слышали про норму в 10 тысяч шагов ежедневно. Возможно, вы также знаете, что сама по себе цифра придумана скорее маркетологами, нежели врачами.
Но что делать тем, кто не может выделить время для продолжительных прогулок? Что лучше позволяет держать себя в форме — пресловутые 10 тысяч шагов или 30-минутная пробежка?
Этим вопросом заинтересовались исследователи из Brigham and Women's Hospital в Бостоне.
Что узнали ученые
Ученые изучили данные почти 15 000 женщин старше 62 лет за четыре года. Каждая из участниц носила фитнес-браслет для измерения уровня активности. Кроме того, женщины каждый год заполняли анкеты и отвечали на вопросы о своем здоровье.
Авторы работы выяснили: те, кто делал от 8000 до 8500 шагов в день, снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40% по сравнению с теми, кто делал около 3000 шагов в день.
Кроме того, оказалось, что активная тренировка по 75 минут в день дает ровно такой же результат и имеет то же значение для снижения веса и общего долголетия.
Любое движение — благо
Если у вас нет возможности много ходить в течение дня, попробуйте выделить немного времени на упражнения вечером. И наоборот: если вы не фанат спортзалов, но при этом любите гулять, то можете сделать выбор в пользу пеших моционов, пишет издание
Как отмечает один из авторов исследования доктор Рикута Хамая, вы можете самостоятельно выбирать наиболее подходящий для вас вариант. «Движение для каждого выглядит по-разному, и почти все формы движения полезны для нашего здоровья», — отмечает врач.
Опасный спорт
Впрочем, нужно отметить, что отдельные виды спорта могут принести вашему здоровью не только пользу, но и достаточно серьезный вред.
Например, знаете ли вы, что даже безобидное на первый взгляд плавание тоже в перспективе может стать причиной проблем? Из-за контакта с хлором и другими веществами для очистки воды профессиональные пловцы достаточно часто страдают заболеваниями дыхательных путей. Суставы тоже могут пострадать.
А тот же бег хоть и дает телу отличную кардионагрузку, но может спровоцировать болезни ног. Среди них воспаление хрящевой ткани в коленях и воспаление надкостницы. Кроме того, у активных бегунов нередко страдают стопы ног.
Подробнее о том, какие еще виды спорта могут изнашивать наше тело, можно прочитать ЗДЕСЬ.