Предрасположены к раку: ученые назвали породы собак с повышенным риском онкологии

От тяжелой болезни не застрахован никто, но в некоторых случаях у собак есть дополнительная генетическая предрасположенность к раку. Такой вывод сделали исследователи,
Оказалось, что чаще всего собакам диагностируют рак кожи, на этот вид онкологии пришлось 34,6% всех случаев. На втором месте мягкие ткани — 20,2%. Третью строчку занимает рак молочных желез — 14,5%. Может быть, именно за счет этого типа рака самки в целом болеют чаще кобелей. Самый опасный возраст — 11 лет.
Кроме того, исследователи обнаружили, что у многих пород есть свои специфические предрасположенности. То есть определенные породы склонны к конкретному виду опухолей.
Русский черный терьер — меланомы.
Филд-спаниель — аденокарциномы.
Аргентинский дог — мастоцитомы.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель и манчестер-терьер — лимфомы.
Ландсир (родственная ньюфаундленду порода) — остеосаркомы.
Фландрский бувье — гемангиосаркома.
Бородатый колли и кане-корсо — глиомы.
Сложнее всего оказалась ситуация у уэльской овчарки: собаки этой породы предрасположены к целому ряду новообразований — как доброкачественных, так и злокачественных. При этом чаще всего, по данным ученым, раком болеют северные охотничьи собаки, то есть хаски, маламуты, акиты, лайки, самоеды и так далее. Самый низкий уровень заболеваемости — у чихуахуа.