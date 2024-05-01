Предрасположены к раку: ученые назвали породы собак с повышенным риском онкологии

Сложнее всего оказалась ситуация у уэльской овчарки: собаки этой породы предрасположены к целому ряду новообразований — как доброкачественных, так и злокачественных. При этом чаще всего, по данным ученым, раком болеют северные охотничьи собаки, то есть хаски, маламуты, акиты, лайки, самоеды и так далее. Самый низкий уровень заболеваемости — у чихуахуа.