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Предрасположены к раку: ученые назвали породы собак с повышенным риском онкологии

Злокачественные опухоли сегодня являются основной причиной смерти собак, на них приходится 27% всех трагических исходов.

1 мая 20241
Предрасположены к раку: ученые назвали породы собак с повышенным риском онкологии

От тяжелой болезни не застрахован никто, но в некоторых случаях у собак есть дополнительная генетическая предрасположенность к раку. Такой вывод сделали исследователи, проанализировав почти 55 тысяч историй болезней злокачественными опухолями, от которых страдали собаки разного возраста, пола, а главное, породы. Эти данные собирали швейцарские ветеринарные лаборатории на протяжении 12 лет.

Оказалось, что чаще всего собакам диагностируют рак кожи, на этот вид онкологии пришлось 34,6% всех случаев. На втором месте мягкие ткани — 20,2%. Третью строчку занимает рак молочных желез — 14,5%. Может быть, именно за счет этого типа рака самки в целом болеют чаще кобелей. Самый опасный возраст — 11 лет.

Кроме того, исследователи обнаружили, что у многих пород есть свои специфические предрасположенности. То есть определенные породы склонны к конкретному виду опухолей.

  • Русский черный терьер — меланомы.

  • Филд-спаниель — аденокарциномы.

  • Аргентинский дог — мастоцитомы.

  • Кавалер-кинг-чарльз-спаниель и манчестер-терьер — лимфомы.

  • Ландсир (родственная ньюфаундленду порода) — остеосаркомы.

  • Фландрский бувье — гемангиосаркома.

  • Бородатый колли и кане-корсо — глиомы.

Сложнее всего оказалась ситуация у уэльской овчарки: собаки этой породы предрасположены к целому ряду новообразований — как доброкачественных, так и злокачественных. При этом чаще всего, по данным ученым, раком болеют северные охотничьи собаки, то есть хаски, маламуты, акиты, лайки, самоеды и так далее. Самый низкий уровень заболеваемости — у чихуахуа.

Автор текста:Ирина Себелева
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