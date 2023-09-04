Толкование снов: 3 способа разгадать, о чем предупреждают наши сновидения

Исследование, опубликованное в «Журнале нейробиологии», обнаружило доказательства того, что наш мозг избирательно усиливает воспоминания, которые, как ожидается, будут важны в будущем. Если вам постоянно снится один и тот же сон — это точно не просто так. Мозг намеренно зацикливается на том, что его может тревожить.