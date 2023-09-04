Толкование снов: 3 способа разгадать, о чем предупреждают наши сновидения

Ученые давно сошлись во мнении, что сны снятся человеку каждую ночь. Ведь именно в это время мозг перерабатывает ту информацию, которую он получил в течение дня: пока мы спим, орган усиленно трудится.
Некоторые говорят, что вообще не помнят своих сновидений — спали всю ночь как младенцы, ничего не снилось. Другие же могут проснуться в дурном настроении, чувствовать себя так, словно совсем не отдыхали из-за ночных кошмаров. Или же нехотя открывать глаза, ведь сон был таким загадочным и приятным — где же вторая серия?
Оказывается, некоторые наши сновидения могут выполнять определенные функции, которые помогают благополучию и повседневной деятельности. Нужно лишь уметь правильно их толковать. Ученые выдвинули три основные гипотезы.
Предсказать будущее
Мозг обладает способностью представлять и моделировать события, которые могут произойти в будущем. Мы все планируем, ставим себе цели, мечтаем… Эти мысли не могут не повлиять на то, что будет происходить с нами в течение жизни.
В исследовании снов 2021 года была применена «гипотеза симуляции будущего». Результаты показали, что наш разум объединяет различные фрагменты прошлого опыта в воображаемые модели будущего,
Указать верный путь
Исследование, опубликованное в «Журнале нейробиологии», обнаружило доказательства того, что наш мозг избирательно усиливает воспоминания, которые, как ожидается, будут важны в будущем. Если вам постоянно снится один и тот же сон — это точно не просто так. Мозг намеренно зацикливается на том, что его может тревожить.
Все наши повседневные дела, а также эмоции, которые мы проживаем в течение дня, могут быть крайне важны для грядущих событий. Человек этого просто не осознает.
Обратите внимание на те сны, которые одинаковы или похожи. Не зря они так часто повторяются: мозг может готовиться к тому, что вам предстоит прожить в будущем.
Сделать вас умнее
Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что сны влияют на укрепление памяти. Все дело в том, что во сне мозг обрабатывает информацию, раскладывает ее по нужным полочкам.
Ученые пришли к выводу, что если человеку приснилось то, как он выполняет какую-то задачу или учит важный конспект, то он это точно не забудет. Только для обработки информации нужно время. Поэтому студентам настоятельно не рекомендуют учить что-то накануне экзамена: все равно ничего не запомнят.
А вот через несколько дней полученная информация укрепится в памяти, человек будет в ней уверен, более того, полученное знание поможет в дальнейшем развитии — вы точно сделаете какой-то новый вывод для себя.