Тест: сожмите кулак и узнайте об особенностях своего характера

Опытный врач способен поставить предварительный диагноз, лишь взглянув на человека, вошедшего к нему в кабинет. Так, эндокринологи запросто распознают патологии щитовидки по внешнему вида пациента. А гастроэнтеролог и терапевт многое поймут о вашем здоровье, если вы покажете свой язык.

Цвет и черты лица, форма губ и носа, даже расположение морщин выдадут с головой не только болезни, но и особенности характера человека, если его будет рассматривать толковый психолог-физиогномист. Кстати, в Китае физиогномика считается полноправной отраслью медицины.

Мы постоянно подаем миру невербальные сигналы о том, что сейчас чувствуем, кем вообще себя считаем по жизни и к каким людям тянемся. Об этом говорит и наша поза, когда мы стоим, сидим и даже спим. Или, например, то, как мы держим в руках смартфон, сжимаем кулак. Ведь все делают это по-разному — кто-то «прячет» большой палец, другой кладет его поверх пальцев.

Проверьте сами — сожмите кулак правой руки и узнайте ваши истинные черты характера.