Терапевт Киселева рассказала, что делать, если переел блинов

Если на сегодня у вас запланированы блины, не перегружайте свое пищеварение другой жирной, тяжелой пищей. Лучше остановить свой выбор на кисломолочных продуктах, крупах, овощах. И не забывайте пить достаточно воды.

Снизить аппетит перед застольем и не переесть помогут семена тмина или цедра лимона.