Терапевт Киселева рассказала, что делать, если переел блинов

В период Масленичной недели большинство людей вспоминают о блинах и пускаются во все тяжкие, поедая их в различных видах: с начинками, соусами, пышными и прозрачными. Как много блинов можно съесть без вреда для здоровья и что делать, если с ними вы все-таки переборщили — объясняет врач-терапевт Елена Киселева.
Врач-терапевт, врач-эндокринолог «ИНВИТРО — Воронеж».
Готовимся к застолью
По словам специалиста, не стоит практиковать перед Масленицей никаких особенных диет, нет необходимости заранее устраивать разгрузочные дни. Лучше питаться как обычно. А чтобы не переесть блинчиков во время застолья, можно за два часа «до» съесть несколько столовых ложек отрубей и запить их кефиром. Так вы сможете приглушить чувство голода и замедлить всасывание быстрых углеводов и спиртных напитков.
Если на сегодня у вас запланированы блины, не перегружайте свое пищеварение другой жирной, тяжелой пищей. Лучше остановить свой выбор на кисломолочных продуктах, крупах, овощах. И не забывайте пить достаточно воды.
Снизить аппетит перед застольем и не переесть помогут семена тмина или цедра лимона.
Сколько блинов можно съесть?
Диетологи не рекомендуют за раз съедать больше 100 граммов блинов. Это приблизительно 4–5 небольших блинчиков или один большой блин.
Кому нельзя блины?
Есть люди, которым есть блины не стоит даже в честь Масленицы. В первую очередь это касается тех, у кого диагностированы следующие болезни:
хронический гастрит и эзофагит;
язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
хронический панкреатит;
холецистит.
Слишком обильные застолья могут навредить людям с больной печенью, лишним весом и диабетом. А для людей с непереносимостью глютена блины нужно готовить на особенной, безглютеновой муке.
Что делать, если съел слишком много блинов?
По словам терапевта Киселевой, в этом случае лучше добавить дозу пищеварительных ферментов, пить побольше воды и устроить себе разгрузочный день. Это не значит, что вам нужно весь день голодать: необходимо просто снизить количество потребляемых калорий до нижнего уровня нормы. Разгрузочные дни, как правило, называют по основному продукту. Они бывают белковыми (на куриной грудке, твороге) или углеводными (рис, овсянка).
О других правилах разгрузочных дней можно прочитать ЗДЕСЬ.