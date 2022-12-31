Все мы знаем, что алкоголь вредит здоровью. Однако многие без шампанского и других горячительных напитков не могут представить себе праздник.
Что можно сделать для того, чтобы снизить вред от напитков? Рассказывает врач-терапевт телемедицинской платформы СОГАЗ Людмила Древаль.
Самый верный способ уберечь себя от похмелья — конечно же, не выпить вообще или ограничиться умеренной дозой алкоголя, например выпить бокал шампанского. Однако если этот вариант не для вас, постарайтесь внимательно отнестись к процессу выбора спиртного, обращая внимание на качество напитка.
В идеале покупать то, что вы уже когда-то пробовали, или напитки от хорошо известного производителя. Если захотелось на праздниках попробовать чего-нибудь новенького, можно сходить в специализированный магазин и попросить совета у консультанта.
Еще одно правило — не рискуйте увлекаться экспериментами с коктейлями. Также не следует пить спиртное разной крепости. Причем, как отмечает Древаль, распространенное мнение, будто бы градус нельзя понижать, не совсем точно: повышать его также не стоит.
Во время застолья важно не забывать закусывать. Если весь декабрь вы сидели на строгой диете, не стоит набрасываться на жареное и копченое — иначе будут проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно на фоне распития алкоголя.
А что делать, если вы уже почувствовали, что выпили больше, чем нужно? Главное вовремя остановиться: не нужно продолжать застолье в том же темпе, иначе можно допиться до сильной интоксикации или запоя. Наутро вам поможет обычная минералка. А вот душ принимать после бурной вечеринки не стоит.
Еще один важный шаг утром после застолья — измерить артериальное давление. Если с ним будут проблемы, лучше принять лекарства.
Кстати
Некоторые люди не могут пить спиртные напитки из-за аллергии. И самыми аллергенными напитками считаются вина, причем красные сорта более опасны, чем белые. О том, какие признаки аллергии на алкоголь существуют и что делать, если они у вас появились, можно прочитать ЗДЕСЬ.