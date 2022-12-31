Самый верный способ уберечь себя от похмелья — конечно же, не выпить вообще или ограничиться умеренной дозой алкоголя, например выпить бокал шампанского. Однако если этот вариант не для вас, постарайтесь внимательно отнестись к процессу выбора спиртного, обращая внимание на качество напитка.

В идеале покупать то, что вы уже когда-то пробовали, или напитки от хорошо известного производителя. Если захотелось на праздниках попробовать чего-нибудь новенького, можно сходить в специализированный магазин и попросить совета у консультанта.