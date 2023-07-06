Так просто! 10 правил жизни людей с больным сердцем от академика РАН Евгения Шляхто

К советам врачей вести здоровый образ жизни мы часто относимся скептически, а вместо этого рассчитываем получить рецепт на чудо-таблетку, которая вмиг устранит все нарушения в работе организма, особенно если речь идет о заболеваниях сердца и сосудов. Но несколько принципов, которые кажутся уж слишком простыми, действительно способны защитить от тяжелых последствий, если проблемы со здоровьем уже есть.