Так просто! 10 правил жизни людей с больным сердцем от академика РАН Евгения Шляхто

К советам врачей вести здоровый образ жизни мы часто относимся скептически, а вместо этого рассчитываем получить рецепт на чудо-таблетку, которая вмиг устранит все нарушения в работе организма, особенно если речь идет о заболеваниях сердца и сосудов. Но несколько принципов, которые кажутся уж слишком простыми, действительно способны защитить от тяжелых последствий, если проблемы со здоровьем уже есть.
Академик РАН, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто во Всемирный день кардиолога рассказал о 10 правилах жизни людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно актуальны они летом.
Генеральный директор Центра Алмазова, академик РАН, кардиолог
Избегать жары и открытого солнца
Пожилые люди и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями летом должны ограничивать время пребывания на жаре и открытом солнце. Также следует избегать чрезмерной физической нагрузки на садово-огородных участках.
Не злоупотреблять алкоголем
Это только усугубляет течение заболеваний сердца и сосудов, приводит к всевозможным осложнениям, особенно в жару.
Пить воду
Иначе есть опасность сгущения крови и повышения давления. Поэтому летом так важно не забывать восстанавливать водный баланс. Из-за обезвоживания и потери электролитов, особенно калия, может ухудшиться течение сердечно-сосудистых заболеваний.
Не бояться просить о помощи
Если появились боль в грудной клетке жгучего, давящего, сжимающего характера, зачастую выраженной интенсивности, которая может распространяться в левую руку, лопатку, нижнюю челюсть, сопровождаться тошнотой, рвотой и болями в верхней части живота, то медлить нельзя, следует вызывать скорую помощь. Боли могут сопутствовать слабость, холодный пот, нарушения ритма сердца и нарушения сознания, чувство страха смерти.
Проходить обследования
Перед тем как отправиться в отпуск или на дачу, целесообразно пройти обследование и получить консультацию кардиолога. Врач должен подобрать эффективную антигипертензивную терапию в случае гипертонической болезни, а пациенту следует соблюдать все рекомендации.
Не перетруждать себя
Если сердечно-сосудистое заболевание уже выявлено, необходимо обязательно соблюдать режим труда и отдыха. Даже сознательно ограничивать себя в работе. Бурная деятельность на пользу не идет, безопасны и полезны лишь нагрузки низкой и умеренной интенсивности.
Не пропускать прием лекарств
Это очень важное правило. Соблюдать режим — основная задача. Также по возможности стоит избегать стрессов и психоэмоциональных перегрузок.
Всегда иметь под рукой тонометр
Перед выездом за город следует научиться правилам измерения артериального давления и взять с собой автоматический тонометр.
Держать рядом препараты скорой помощи
Перед поездкой в отпуск или на дачу необходимо обсудить с врачом, как помочь себе при внезапном повышении давления.
Выучить признаки серьезных проблем с сердцем
Это необходимо, чтобы вовремя вызвать скорую помощь и получить квалифицированную помощь. Использовать советы соседки по даче строго воспрещается.