Тайна пятого вкуса: почему азиатская еда и глутамат натрия не вызывают зависимость

Переборщить не получится

А что насчет безопасных дозировок глутамата натрия? Сколько добавки обычно кладут в продукты? Очень небольшое количество — менее 1%, в редких случаях — чуть больше.

Это связано с тем, что обычно все дозировки даются со стократным запасом безопасности. Во-вторых, глутамат сам по себе интенсивный по вкусу, его много не положишь.

Но что будет, если все-таки переесть глутамата? На самом деле — ничего особенно страшного. Ведь даже если вы, казалось бы, ограничили себя от продуктов с добавленным глутаматом натрия, вы все равно его потребляете вместе с белковой пищей. Кроме того, глутамата все-таки много не положишь. Во время производства уменьшить количество добавки можно с помощью риботида — вещества все с тем же вкусом умами.

Наконец, если вы съели много глутамата натрия, ничего не произойдет. Он просто переработается в вашем организме, никакого отравления не последует.