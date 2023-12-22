Тройной удар: как бомбочки для ванной могут разрушить ваше здоровье

Теплая ванна с ароматной бомбочкой — что может быть приятнее холодным зимним вечером? В канун Нового года многие и сами охотно покупают в подарок близким и друзьям такие шарики для купания: они приятно пахнут и стоят недорого.
Однако на самом деле бомбочки для ванны могут быть весьма опасны для вашего здоровья. И на то есть несколько причин.
Полежал в ванной — заработал цистит
Едва ли кто-то мечтает встретить Новый год в уборной — постоянно бегать «по маленькому» в туалет и мучиться от нестерпимой боли. Однако, как
В первую очередь, именно зимой иммунитет часто ослабевает на фоне переохлаждения, так что заработать инфекцию мочевых путей проще простого. Высокий уровень стресса, сбитый режим сна, нездоровое питание и большое количество алкоголя — все это тоже можно считать фактором риска цистита. И ваши любимые «бомбы» для ванны тоже могут внести свой вклад, если в их составе есть ароматизаторы и красители.
Вот несколько симптомов, которые помогут понять, что вы заболели циститом:
боль, жжение или покалывание при мочеиспускании;
необходимость ходить в туалет срочно и чаще, чем обычно;
моча темная, мутная или с резким запахом;
боль внизу живота;
чувство усталости и разбитости;
боль в пояснице.
Придется идти к врачу
Как правило, самыми привлекательными кажутся именно бомбочки ярких цветов и с сильным запахом — для этого в них добавляют очень много отдушек и красителей. И именно это может быть опасным для женского здоровья. Дело в том, что нестабильный pH-баланс влагалища на самом деле плохо реагирует на любые ароматизаторы.
Как
Когда ароматизированные средства уничтожают полезные бактерии во влагалище, это может вызвать инфекцию, что чревато бактериальным вагинозом или молочницей.
Вот признаки, что вам пора обратиться к гинекологу:
жжение и зуд во влагалище;
выделения белого цвета с плотными крупинками, напоминающими внешне творожистую массу, с неприятным кисловатым запахом;
боль при половом контакте;
покраснение наружных половых органов, отечность и беловатый налет.
Главный врач, дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт Клиники эстетической медицины «Триактив»
Вашей коже это не нравится
Как отмечает дерматовенеролог Ольга Лейфрид, обычная теплая ванна вашей коже точно не навредит, главное — поймать правильную температуру. А вот бомбочки для ванной — другое дело.
Во-первых, дело все в тех же красителях. Через открытые, распаренные поры вещества могут проникать в глубокие слои эпидермиса и вызывать аллергические реакции.
Во-вторых, в бомбочки также часто добавляют блестки, сердечки и другие украшения. Сделаны они чаще всего из пластика, который может поцарапать кожу и создать микротрещинки.
Значит ли это, что от бомбочек нужно отказаться совсем? Если очень любите полежать с ними в ванной, старайтесь тщательно проверять состав продукта, особенно если у вас чувствительная кожа.