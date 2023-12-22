Тройной удар: как бомбочки для ванной могут разрушить ваше здоровье

Как правило, самыми привлекательными кажутся именно бомбочки ярких цветов и с сильным запахом — для этого в них добавляют очень много отдушек и красителей. И именно это может быть опасным для женского здоровья. Дело в том, что нестабильный pH-баланс влагалища на самом деле плохо реагирует на любые ароматизаторы.