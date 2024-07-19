Сушилка или бумажное полотенце: чем безопаснее пользоваться в общественном туалете

В последнее время в соцсетях появился новый тренд: пользователи предупреждают о вреде сушилок для рук в общественных туалетах. Мол, уборные такого рода — рассадник антисанитарии, да и влажность воздуха там, как правило, зашкаливает. А значит, когда вы пользуетесь сушилками, вас буквально обдувает потоком смеси бактерий, так что руки можно сразу перемывать.