Сушилка или бумажное полотенце: чем безопаснее пользоваться в общественном туалете

В последнее время в соцсетях появился новый тренд: пользователи предупреждают о вреде сушилок для рук в общественных туалетах. Мол, уборные такого рода — рассадник антисанитарии, да и влажность воздуха там, как правило, зашкаливает. А значит, когда вы пользуетесь сушилками, вас буквально обдувает потоком смеси бактерий, так что руки можно сразу перемывать.
Так ли это на самом деле? Разбираемся с токсикологом Михаилом Кутушовым.
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
Она вам не антисептик
На самом деле путем исследований специалисты пришли к выводу, что сушилки для рук с горячим воздухом не более опасны, чем бумажные полотенца, а в некоторых случаях даже эффективнее в борьбе с бактериями.
Тут важно отметить, что сушилки для рук не предназначены для стерилизации рук. Их задача — просто высушить влагу с кожи, а не уничтожить все микроорганизмы.
Действительно, в общественных туалетах влажность воздуха обычно повышена. Это создает благоприятную среду для размножения бактерий. Однако сушилки для рук не создают дополнительную влажность, а, наоборот, уменьшают ее и убирают воду с ладоней.
Все в вашей голове
Многие также считают, что поток воздуха из сушилки распространяет бактерии. Однако зачастую это лишь ощущение, не подкрепленное научными данными.
По логике бактерии, которые уже находятся на руках, могут остаться там и после сушки. Однако это неспецифично для сушилок и может происходить и после использования бумажных полотенец.
Если вы беспокоитесь о безопасности сушилок для рук, для вас есть несколько простых советов.
Тщательно мойте руки с мылом и водой. Это самый эффективный способ удалить бактерии.
Постарайтесь не трогать поверхности в туалете, особенно ручки дверных полотен.
После мытья рук с мылом дополнительно воспользуйтесь санитайзером на основе спирта, чтобы наверняка не оставить на руках бактерий и микробов.
В настоящее время нет доказательств того, что сушилки для рук в общественных туалетах опаснее, чем бумажные полотенца. Сушите руки комфортным для себя способом.
Однако важно помнить, что никакое устройство точно не может полностью заменить тщательного мытья рук с мылом и водой.
Кстати
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