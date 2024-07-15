Россиянам объяснили, как летом отличить вирусную кишечную инфекцию от бактериальной

Чтобы избежать заболевания, необходимо тщательно мыть руки, когда возвращаетесь домой после прогулки, посетили туалет или собираетесь готовить или принимать пищу. Молоко и воду перед употреблением нужно кипятить либо употреблять пастеризованную или бутилированную продукцию. Важно хранить еду в холодильнике, не брать с собой на пикники продукты, которые быстро портятся на жаре: колбасы, кремовые кондитерские изделия, молочные продукты. Фрукты, ягоды и овощи необходимо тщательно мыть перед употреблением, а зелень выдерживать полчаса в холодной воде, а затем прополаскивать.