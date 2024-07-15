Россиянам объяснили, как летом отличить вирусную кишечную инфекцию от бактериальной

Летом люди чаще болеют кишечными инфекциями. Иногда они протекают сравнительно легко, но в некоторых случаях пациенту требуется медицинская помощь, так как такие заболевания могут привести к серьезным осложнениям.
На какие симптомы стоит обратить внимание и как предупредить и вылечить кишечные инфекции, рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» — врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Кишечные инфекции — это большая группа заболеваний, которые отравляют организм и нарушают работу желудочно-кишечного тракта. Их можно классифицировать по виду возбудителей: вызываемые бактериями, вирусные и токсикоинфекции, связанные с отравлением ядами.
Признаки бактериальной инфекции
Такие инфекции вызывают сальмонелла, шигеллы, стафилококки, клостридии, кишечные палочки и некоторые другие болезнетворные бактерии. Они провоцируют дизентерию (шигеллез), сальмонеллез, иерсиниоз, ботулизм. На ранних стадиях они проявляют себя сходными симптомами:
болями в животе;
слабостью;
тошнотой и рвотой;
диареей;
повышенной температурой тела.
Длительность заболевания зависит от вида бактерий и тяжести течения.
Симптомы вирусного заболевания
Причиной этой группы кишечных инфекций чаще всего становятся ротавирус, аденовирус, энтеровирус. Для них характерно сочетание симптомов, свойственных бактериальным кишечным инфекциям, с признаками ОРВИ:
головная боль;
насморк;
ломота в теле;
при аденовирусной инфекции у некоторых заболевших возникает жжение и резь в глазах, эти симптомы похожи на конъюнктивит;
при энтеровирусной инфекции может возникнуть красная сыпь на коже лица и тела.
«В целом проявления разных кишечных инфекций очень похожи между собой, и на глаз определить, чем именно заболел человек — сальмонеллезом или дизентерией, на ранних стадиях бывает сложно», — говорит Екатерина Кашух. — Точно выявить причину заболевания можно только с помощью анализов, которые назначает врач.
Это необходимо для назначения эффективного лечения».
Например, инфекции, вызванные вирусом, бесполезно и опасно лечить антибиотиками, они уничтожают полезную микрофлору кишечника и усугубляют течение болезни. А при лечении некоторых бактериальных инфекций, например сальмонеллеза, применяют антибактериальную терапию, рассказывает врач.
Когда без врача нельзя
Особенно важно обратиться за медицинской помощью, если заболел ребенок. Маленькие дети часто очень тяжело переносят кишечные инфекции, эти заболевания быстро вызывают у малышей обезвоживание и нарушают жизненно важный баланс электролитов. При сложном течении кишечной инфекции детей направляют в стационар, где они проходят лечение под наблюдением специалистов.
Как не заразиться
И бактерии, и вирусы, вызывающие кишечные инфекции, очень живучи, чаще всего они передаются фекально-оральным и бытовым путем. Зараженный человек выделяет вирусы и бактерии с калом, и через почву, воду, плохо помытые руки они попадают в организм здорового человека.
Кишечными инфекциями можно заболеть круглогодично: вирусы и бактерии неплохо переносят холод. Но летом вероятность заражения возрастает. Люди чаще находятся на природе, где нет возможности тщательно вымыть руки, купаются в озерах и прудах, в воде которых обычно есть возбудители инфекции, работают в саду.
«В теплое время года быстрее портятся еда и напитки, в них активнее размножаются болезнетворные микроорганизмы. В путешествиях и походах люди чаще употребляют воду низкого качества», — рассказывает эксперт лаборатории «Гемотест».
Лето — сезон свежих фруктов, ягод и овощей. Люди едят их в большом количестве, но, если они плохо вымыты, высок риск подхватить инфекцию. Особенно опасна зелень: как следует промыть петрушку или укроп сложно, частички земли и болезнетворные микроорганизмы задерживаются в складках листьев. Также источником болезнетворных микроорганизмов могут стать сырые яйца, некипяченое молоко, домашний творог и простокваша.
Чтобы избежать заболевания, необходимо тщательно мыть руки, когда возвращаетесь домой после прогулки, посетили туалет или собираетесь готовить или принимать пищу. Молоко и воду перед употреблением нужно кипятить либо употреблять пастеризованную или бутилированную продукцию. Важно хранить еду в холодильнике, не брать с собой на пикники продукты, которые быстро портятся на жаре: колбасы, кремовые кондитерские изделия, молочные продукты. Фрукты, ягоды и овощи необходимо тщательно мыть перед употреблением, а зелень выдерживать полчаса в холодной воде, а затем прополаскивать.