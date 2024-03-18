Врачи удалили у студента злокачественную опухоль, которую он принял за кишечную инфекцию

Врачи Долгопрудненской больницы, куда доставили пациента, по результатам УЗИ и компьютерной томографии выявили у него в забрюшинном пространстве огромную опухоль с пузырьками газа, которые указывали на инфекционный процесс. Выяснилось, что неприятные симптомы беспокоили молодого человека уже месяц. Ранее он обращался в частную клинику, но тогда диагностика не выявила никаких отклонений. Когда же юноша попал к долгопрудненским врачам, опухоль можно было почувствовать уже на ощупь.
Пациента сразу же отправили в операционную. По словам Серея Лисина, заведующего хирургическим отделением стационара, образование находилось в труднодоступном месте. Кроме того, опухоль врастала в тонкий кишечник, из-за чего его содержимое проникало внутрь нее.
«Под общим наркозом мы удалили 15-сантиметровое образование вместе с участком кишки. Операция длилась 5 часов. В результате пациент потерял почти 2,5 литра крови, поэтому ему дополнительно провели переливание крови», — рассказал Сергей Лисин.
Исследование удаленных тканей на гистологию показало: эта опухоль — злокачественная форма тератомы, которая располагалась в нетипичном месте. Как поясняют врачи, тератома — врожденная патология, возникающая еще во время эмбрионального развития. В таком образовании могут присутствовать волосы, мышечная и костная ткани, зубы и даже более сложные органы — например, глаз или части руки, ноги.
Как
Не такая уж редкость
На прошлой неделе о похожем случае сообщали врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского. К врачам института обратилась женщина с жалобами на большое грыжевое выпячивание. Маленькую грыжу она заметила еще три года назад, но тогда она никак не беспокоила женщину. За помощью же она обратилась, когда образование достигло в диаметре 30 сантиметров. Оказалось, помимо гигантской грыжи у пациентки была еще и тератома — опухоль яичника размером с арбуз. А внутри нее врачи нашли сформировавшиеся зубы. По словам врачей, существует версия, что тератомы появляются, когда на раннем этапе развития один близнец поглощает другого в утробе матери. Как предупреждали хирурги НИИ Склифосовского, тератомы, особенно быстрорастущие, опасны: они легко могут стать злокачественными и дать метастазы.
В 2023 году врачи Домодедовской больницы спасали 60-летнюю женщину с острой болью внизу живота и признаками сильной интоксикации. Выяснилось, что причиной недомогания стал разрыв тератомы, или дермоидной кисты яичника, диаметром почти 15 сантиметров. Внутри образования врачи нашли зубы и внушительный сгусток волос.