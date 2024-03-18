Врачи удалили у студента злокачественную опухоль, которую он принял за кишечную инфекцию

На прошлой неделе о похожем случае сообщали врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского. К врачам института обратилась женщина с жалобами на большое грыжевое выпячивание. Маленькую грыжу она заметила еще три года назад, но тогда она никак не беспокоила женщину. За помощью же она обратилась, когда образование достигло в диаметре 30 сантиметров. Оказалось, помимо гигантской грыжи у пациентки была еще и тератома — опухоль яичника размером с арбуз. А внутри нее врачи нашли сформировавшиеся зубы. По словам врачей, существует версия, что тератомы появляются, когда на раннем этапе развития один близнец поглощает другого в утробе матери. Как предупреждали хирурги НИИ Склифосовского, тератомы, особенно быстрорастущие, опасны: они легко могут стать злокачественными и дать метастазы.