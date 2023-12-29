В новогодние праздники россияне не останутся без медицинской помощи. Круглосуточно можно будет вызывать скорую — в экстренном случае. Также в режиме «24 часа 7 дней в неделю», несмотря на праздники, пациентов принимают во взрослых травмпунктах. Будьте внимательны, в каждом есть установленные перерывы в работе.
Продолжат работу и поликлиники, но по особому графику выходного дня. Его устанавливают в каждом конкретном регионе местные власти. Врача на дом вызвать будет можно.
Вся стационарная помощь в больницах, включая акушерскую, в праздники оказывается в полном объеме.
Как будут работать поликлиники в Москве в праздники
Социальные учреждения Москвы на новогодних каникулах перейдут на особый график.
Взрослые поликлиники 30 декабря будут открыты с 9:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января — с 9:00 до 16:00, сообщает депздрав столицы. Детские поликлиники — 30 декабря и 1–8 января с 9:00 до 15:00.
При этом кабинеты ОРВИ все праздничные дни планируют принимать горожан с 9:00 до 18:00, а Центр телемедицины работает в стандартном круглосуточном режиме.
График работы центров Госуслуг, соцзащиты, ЗАГСов, Главархива и госветклиник можно узнать здесь:
Как будут работать поликлиники в Петербурге в каникулы
Медицинская помощь в поликлиниках будет обеспечена усиленным дежурным составом, в том числе оказание медицинской помощи на дому, включая отбор проб биологического материала, сообщили в комздраве.
Будет организован прием дежурных врачей во взрослых и детских поликлиниках, женских консультациях, в том числе прием врачами-специалистами на базе одной из поликлиник района, ежедневно будут работать травматологические пункты.
Работа стоматологических поликлиник в праздники будет организована по графику, в том числе круглосуточное оказание экстренной и неотложной стоматологической помощи взрослым в:
СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 12»,
СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 20»,
СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 32».
Смотреть расписание здесь:
Работу медиков усилят
Глава Минздрава ранее заявил, что в России работа всей системы здравоохранения будет усилена в период новогодних праздников.
«В период длинных новогодних и рождественских каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь, вовремя получать назначенные им лекарственные препараты», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на оперативном совещании с заместителями.