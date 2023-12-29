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Стало известно, как будут работать поликлиники в новогодние праздники — 2024

Новогодние каникулы в 2024 году продлятся до 9 января. Традиционно все, кто работает по графику 5/2, будут отдыхать. Но на своем профессиональном посту остаются врачи. Рассказываем, как будут работать поликлиники в праздники.

29 декабря 2023
как будут работать поликлиники
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iStockphoto

В новогодние праздники россияне не останутся без медицинской помощи. Круглосуточно можно будет вызывать скорую — в экстренном случае. Также в режиме «24 часа 7 дней в неделю», несмотря на праздники, пациентов принимают во взрослых травмпунктах. Будьте внимательны, в каждом есть установленные перерывы в работе.

Продолжат работу и поликлиники, но по особому графику выходного дня. Его устанавливают в каждом конкретном регионе местные власти. Врача на дом вызвать будет можно.

Вся стационарная помощь в больницах, включая акушерскую, в праздники оказывается в полном объеме.

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Социальные учреждения Москвы на новогодних каникулах перейдут на особый график.
Взрослые поликлиники 30 декабря будут открыты с 9:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января — с 9:00 до 16:00, сообщает депздрав столицы. Детские поликлиники — 30 декабря и 1–8 января с 9:00 до 15:00.

При этом кабинеты ОРВИ все праздничные дни планируют принимать горожан с 9:00 до 18:00, а Центр телемедицины работает в стандартном круглосуточном режиме.

График работы центров Госуслуг, соцзащиты, ЗАГСов, Главархива и госветклиник можно узнать здесь: www.mos.ru/news/item/133847073.

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Медицинская помощь в поликлиниках будет обеспечена усиленным дежурным составом, в том числе оказание медицинской помощи на дому, включая отбор проб биологического материала, сообщили в комздраве.

Будет организован прием дежурных врачей во взрослых и детских поликлиниках, женских консультациях, в том числе прием врачами-специалистами на базе одной из поликлиник района, ежедневно будут работать травматологические пункты.

Работа стоматологических поликлиник в праздники будет организована по графику, в том числе круглосуточное оказание экстренной и неотложной стоматологической помощи взрослым в:

  • СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 12»,

  • СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 20»,

  • СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 32».

Смотреть расписание здесь: http://zdrav.spb.ru/ru/news/1993/.

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Глава Минздрава ранее заявил, что в России работа всей системы здравоохранения будет усилена в период новогодних праздников.

«В период длинных новогодних и рождественских каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь, вовремя получать назначенные им лекарственные препараты», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на оперативном совещании с заместителями.

Автор текста:Анна Майская
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