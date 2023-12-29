Социальные учреждения Москвы на новогодних каникулах перейдут на особый график.

Взрослые поликлиники 30 декабря будут открыты с 9:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января — с 9:00 до 16:00, сообщает депздрав столицы. Детские поликлиники — 30 декабря и 1–8 января с 9:00 до 15:00.



При этом кабинеты ОРВИ все праздничные дни планируют принимать горожан с 9:00 до 18:00, а Центр телемедицины работает в стандартном круглосуточном режиме.



График работы центров Госуслуг, соцзащиты, ЗАГСов, Главархива и госветклиник можно узнать здесь: www.mos.ru/news/item/133847073 .