Один из немногих: 8 признаков, что вы уникальный человек, рядом с которым другим хорошо

Даже если у вас нет ярких талантов (вы не умеете готовить, как шеф-повар, виртуозно играть на гитаре, танцевать, как балерина, и талантливо рисовать), это еще не значит, что вы не уникальный в своем роде человек. В вас совершенно точно есть что-то, чего нет в других. Возможно, рядом с вами люди всегда чувствуют себя хорошо.
Кстати, это довольно редкое качество. Вот восемь признаков, которые указывают на то, что вы принадлежите к этому редкому типу людей.
1. Вы позитивны
Любой человек сталкивается с жизненными трудностями и проблемами, но есть те, кто не теряет присутствия духа и оптимизма в любой ситуации. Такие люди всегда притягивают других, показывая светлую сторону вещей и подталкивая нас двигаться вперед.
Так что, если вы своим неизменным позитивом поддерживаете других, а не тянете вниз мрачными прогнозами и охами-ахами, вы именно тот человек, рядом с которым любому находиться приятно, пишет издание
2. Вы искренне заботитесь о людях и умеете слушать
Это одна из самых точных характеристик людей, которые обычно нравятся всем. Но речь не о навязанной помощи, непрошеных советах и равнодушном «Как твои дела?», а о реальном и искреннем интересе к жизни других. Такие люди по-настоящему умеют слушать, понимать и сочувствовать.
Кстати, быть хорошим слушателем — не значит просто молчать, пока говорит другой человек. Важно быть вовлеченным в разговор, задавать вопросы и проявлять искренний интерес. Ведь быть услышанным — одна из самых главных потребностей человека.
3. Вы открыты людям
Вы располагаете к общению, приветливы, гостеприимны. Люди знают, что вы открыты к разговору и взаимодействию, и охотно приходят к вам за советом и поддержкой. Им комфортно выражать вам свои мысли и чувства, ведь вы не осудите и не подвергнете жесткой критике. Наоборот, рядом с вами другие люди ощущают себя особенными, осознают свою важность и ценность.
4. Вы настоящий
Вы не тот человек, который подстраивается под модные тренды, впихивает себя в «правильные» рамки и шаблоны. Вы такой, какой есть на самом деле, и не боитесь это показать. Вы говорите именно то, что думаете, не кривите душой и не подстраиваетесь. На других вы действуете вдохновляюще, ведь вы побуждаете их быть честными с самими собой, создавая атмосферу принятия.
5. Вы эмпатичны
Вы понимаете людей и их чувства, способны поставить себя на место другого и увидеть мир с его позиции. Это качество — редкость. Рядом с такими людьми мы чувствуем себя менее одинокими. Особенно «оздоравливающе» находиться в компании таких людей в трудные периоды жизни.
6. Вы держите удар
Иногда жизнь подвергает нас серьезным испытаниям. Одних они ломают, других делают сильнее. В такие времена очень важно обладать таким качеством, как устойчивость, способность держать удар, когда человек имеет достаточно сил, чтобы справиться с проблемой и продолжать двигаться вперед.
И это то, чем люди восхищаются. Рядом с таким человеком — смелым и надежным — легко и комфортно. Он напоминает нам, что у нас тоже есть силы преодолеть собственные трудности.
7. Вы признаете свои недостатки и достоинства
Вы знаете о своих сильных и слабых сторонах, не преуменьшая и не преувеличивая их, признавая и осознавая. Вам не нужно, чтобы люди вокруг без конца хвалили вас и говорили о ваших достоинствах, чтобы чувствовать себя хорошо.
Вам не надо доказывать свою ценность другим. А еще вы всегда готовы признавать достоинства других людей, готовы учиться у них, независимо от их статуса или положения.
8. Вы добры
То, как вы относитесь к другим, сострадание и любовь к людям, которые вы проявляете, действительно определяют, кто вы есть на самом деле. Доброта — это улыбка, слова поддержки, протянутая вовремя рука, умение дать другим понять, что их ценят и любят. Доброта помогает чувствовать себя хорошо не только другим, но и вам самим. Это приносит радость и удовлетворение в жизни.