Один из немногих: 8 признаков, что вы уникальный человек, рядом с которым другим хорошо

Вы не тот человек, который подстраивается под модные тренды, впихивает себя в «правильные» рамки и шаблоны. Вы такой, какой есть на самом деле, и не боитесь это показать. Вы говорите именно то, что думаете, не кривите душой и не подстраиваетесь. На других вы действуете вдохновляюще, ведь вы побуждаете их быть честными с самими собой, создавая атмосферу принятия.