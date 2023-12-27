Особо ярко проявляются в праздники: 10 признаков, что вы на грани алкоголизма

Новогодняя неделя — это то время, когда можно расслабиться и не отказывать себе в простых, но таких важных удовольствиях: поспать до обеда, целый день проваляться в кровати и смотреть любимые фильмы, есть больше вкусной еды, чем в будни.
В праздники не обходится и без застолий, где часто спиртного в избытке. Безусловно, веселиться можно и нужно, но всегда стоит помнить о рамках. Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании
Эксперты составили список «красных флагов», проявление их может означать, что у вас есть проблемы с алкоголем.
Вы не можете остановиться, когда выпиваете. Понятие «мне хватит, уже пьян» отсутствует.
Начинаете делать запасы, покупаете алкоголь впрок, чтобы точно хватило.
Когда чувствуете запах спиртного, то появляется желание выпить.
Вы не можете отказаться от предложения выпить с компанией, хотя совсем не хотели и не планировали сегодня употреблять спиртное.
После того как выпиваете, появляется чувство вины, вы ищете себе оправдание.
Можете начать пить с утра, чтобы весь день прошел веселее.
Вы спокойно пьете в одиночестве, хотя раньше такого никогда не было.
Если вы пьяны, то ваше эмоциональное состояние сильно меняется: вы становитесь вспыльчивым или агрессивным или, наоборот, слишком ранимым и сентиментальным.
После бурного вечера не можете вспомнить, чем же вы занимались и когда отправились спать.
Вы можете выпить, даже если есть важные дела: отвести детей в секцию, забрать какие-то документы, уделить пару часов работе.
Такое отношение к алкоголю точно нельзя назвать нормой, уверены врачи. Первое, что необходимо сделать, — это признать проблему. Чем раньше это случится, тем больше шансов, что вы сможете в дальнейшем контролировать себя и ваше отношение к спиртному станет гораздо спокойнее.
Если же вы понимаете, что выпиваете все чаще и чаще, то не стесняйтесь попросить помощи. Это может быть откровенный разговор с близким человеком или консультация с психологом. Главное — начать действовать.
Кстати
Есть люди, которые предпочитают выпивать бокал красного вина за ужином, не больше. А есть те, кто уходит в отрыв на выходных, а потом не может смотреть на алкоголь. Так что же больше вредит организму — выпивать редко, но метко или часто, но по чуть-чуть? Ученые нашли ответ на этот вопрос.