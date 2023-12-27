Особо ярко проявляются в праздники: 10 признаков, что вы на грани алкоголизма

В праздники не обходится и без застолий, где часто спиртного в избытке. Безусловно, веселиться можно и нужно, но всегда стоит помнить о рамках. Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании призывают проследить за тем, какие у вас отношения с алкоголем в дни, когда можно себя не ограничивать. Ведь именно в этот период мы позволяем себе есть и пить столько, сколько захочется.