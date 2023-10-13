Просто добавь в еду: как работают таблетки от алкоголизма и можно ли их подмешивать тайно

«Самолечение или тайное добавление таких препаратов в еду или напитки алкоголику может нести смертельную опасность, — предупреждает Валентина Аванесова. — Дело в том, что единственная мотивация алкоголика — получить удовольствие от выпивки. Если ожидаемого эффекта нет, то человек будет увеличивать дозировку все больше и больше. Это чревато тем, что в организм станут в большом количестве поступать отравляющие токсины. Человек этого не чувствует и не понимает, что с ним происходит. В результате может развиться алкогольный психоз».