Просто добавь в еду: как работают таблетки от алкоголизма и можно ли их подмешивать тайно

«Мой муж — алкоголик. Что делать?» Такой вопрос задают женщины, отчаявшиеся отвадить супруга от бутылки и отбить у него тягу к спиртному. На самом деле советов на эту тему можно получить множество — от «Бросьте его наконец» до «Отведите его к наркологу» или «Подсыпьте в еду таблетки от алкоголя, и все пройдет».
На самом деле есть ли лекарство, которое снижает желание выпить? Можно ли его использовать втемную? «Доктор Питер» узнал у психиатра-нарколога Валентины Аванесовой.
Что такое алкоголизм и чем он опасен
«Алкоголизм — это серьезное хроническое заболевание, — рассказывает психолог-нарколог Валентина Аванесова. — У человека появляется непреодолимое желание выпить, он не способен контролировать свое поведение, у него возникают проблемы во взаимоотношениях с людьми, развиваются болезни печени, сердца, сосудов, панкреатит, гастрит, нарушаются когнитивные функции, вызывая психозы или деменцию».
Как действуют лекарства от алкоголизма
«Фармкомпании любят выпускать „волшебные“ таблетки, которые якобы снижают желание человека употреблять алкоголь. Однако эффективны они только на бумаге», — считает врач.
Препараты от алкоголизма бывают трех типов:
1. Вызывают отвращение к алкоголю
«После их употребления даже небольшое количество выпитого алкоголя вызывает тошноту, рвоту, головокружение, сердцебиение и дрожь. В результате формируется отрицательное условное рефлекторное действие, через которое индуцируется отказ от спиртного», — объясняет Валентина Аванесова.
2. Блокаторы
«Эти средства блокируют опиоидные рецепторы в мозге. Принцип их работы основан на устранении эйфорической составляющей употребления. Человек пьет, но не чувствует эффекта опьянения. По идее, со временем он должен выйти из зависимости сам», — говорит психиатр-нарколог.
3. Улучшают нейротрансмиссию
«Они воздействуют на нейротрансмиттеры в головном мозге, улучшая работу нервной системы и уменьшая симптомы абстиненции, — продолжает доктор. - Они стабилизируют передачу химических сигналов в клетках мозга, которые у алкоголиков обычно нарушены. Кроме того, происходит выброс нейротрансмиттеров, которые отвечают за процесс возбуждения. В результате человек после выпивки не получает привычной реакции».
Почему средства от алкоголизма опасны
«Самолечение или тайное добавление таких препаратов в еду или напитки алкоголику может нести смертельную опасность, — предупреждает Валентина Аванесова. — Дело в том, что единственная мотивация алкоголика — получить удовольствие от выпивки. Если ожидаемого эффекта нет, то человек будет увеличивать дозировку все больше и больше. Это чревато тем, что в организм станут в большом количестве поступать отравляющие токсины. Человек этого не чувствует и не понимает, что с ним происходит. В результате может развиться алкогольный психоз».
Что касается препаратов, вызывающих отвращение к алкоголю, их следует принимать только по назначению лечащего врача.
«Эта группа препаратов имеет много противопоказаний и требует предварительного медицинского обследования, а также диагностики стадии болезни и мотивации пациента на трезвость, — говорит нарколог. — Важно понимать, что даже при отсутствии абсолютных противопоказаний у пациентов с низкой установкой на трезвость может случиться срыв, а прием алкоголя вызовет крайне тяжелую реакцию с непредсказуемыми последствиями для здоровья».
Как правильно использовать таблетки от алкоголизма
«Препараты от алкоголизма можно применять исключительно в рамках комплексного подхода к лечению, — объясняет нарколог. — Прием обычно сопровождается психологической поддержкой и терапией. Это могут быть групповая терапия, различные программы реабилитации и так далее. Кроме того, необходимо объяснить человеку, как работают препараты, зачем их принимать и какого эффекта от них ожидать. Только в комплексном применении эти методы помогают пациенту в борьбе с самой зависимостью и основными ее причинами».
«Я ни в коем случае не рекомендую пробовать подобные препараты, и сама их никогда не назначаю. Нет ничего лучше качественной счастливой трезвости без страданий и мыслей о веществах», — резюмирует врач.