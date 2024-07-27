Спасаем урожай: что делать, если чернеют листья у помидоров

Что может быть обиднее: с весны сажать помидоры, ухаживать за ними, подкармливать — и в итоге обнаружить в конце июля почерневшие листья и плоды. Произойти это может с каждым огородником, вне зависимости от того, выращиваете вы томаты в теплице или в открытом грунте.
Исправить ситуацию можно только после того, как вы поймете, что именно спровоцировало проблемы. В некоторых случаях спасти растение еще возможно, в других — придется сжечь весь кусты.
Погода располагает
Почему листья и плоды томата темнеют именно в конце июля? Отчасти в этом виновата погода. Именно в конце второго летнего месяца все чаще дают о себе знать резкие перепады погоды: днем жара, а ночью температура может заметно понижаться. В таких условиях активизируются различные грибки. И первыми их жертвами становятся, как правило, именно овощи.
Три главные причины
Самые распространенные причины потемнения плодов — это фитофтороз, альтернариоз и вершинная гниль. Разберемся подробнее с каждой из них.
Фитофтороз
Это грибковое заболевание обычно поражает растение снизу — от земли до верхних листьев. Первый признак болезни — бурые пятна на нижних листьях.
Если заметили этот признак, все поврежденные листья нужно срезать, сжечь, а пепел утилизировать в пакете. После этого остальную листву необходимо обработать биологическими препаратами с бактериями Bacillus subtilis. Проводить обработку нужно как минимум дважды, с перерывом в 7-10 дней.
Вместо покупных средств можно приготовить состав для обработки самостоятельно. Для этих целей подойдет настой сброженной травы в разведении 1:10 или настой молока с йодом: на 10 литров воды нужно добавить литр молока и 1-2 мл йода.
Впрочем, если почернеть успели уже сами плоды, куст уже не спасти. Его нужно будет полностью убрать, а потом сжечь с учетом правил пожарной безопасности. Отправлять на компост такое растение категорически нельзя, от него нужно как можно скорее избавиться. Осенью место, где рос куст, нужно будет обработать с помощью химикатов.
Агроном Людмила Шубина в качестве профилактики рекомендует томаты в открытом грунте собирать еще зелеными. Дозреть они смогут в домашних условиях.
Альтернариоз
Для развития этой грибковой болезни нужны перепады температуры и обильная роса. Листовая пластина под воздействием возбудителя сохнет, поэтому иногда болезнь также называют сухой пятнистостью. В итоге со временем грибок может поразить и плоды.
Распространяется болезнь очень быстро, поэтому избавляться от нее нужно как можно скорее — удалять пораженные листья и обрабатывать куст.
Если вовремя решить проблему не удалось, растение придется полностью убрать.
Для профилактики альтернариоза важно регулярно проветривать теплицы, а в случае с открытым грунтом — не перебарщивать с поливом, тем более что в августе часто идут дожди, растениям и так хватает влаги.
Вершинная гниль
В некоторых случаях листья и плоды чернеют не из-за инфекции. Иногда причина в вершинной гнили, то есть в физиологических проблемах плода. Из-за вершинной гнили у помидора постепенно чернеет верхушка — то место, где был цветочек. Кстати, подобное может произойти и с перцами.
Чаще всего вершинная гниль появляется из-за нарушений полива. Например, если он слишком обильный или если вы лили воду на растение под палящим солнцем. Возникает гниль и в случаях, если вы забыли про растение, а потом бросились лить на него влагу в больших количествах. Черные пятна появляются из-за дефицита кальция.
Плод, который уже успел почернеть, спасти не получится. А вот сам куст можно просто подкормить кальцием и начать грамотно поливать, пишет издание NGS.
Для удобрения можно использовать кальциевую селитру. Вносить ее нужно после основного полива, удалив предварительно все пострадавшие томаты.