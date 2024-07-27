Спасаем урожай: что делать, если чернеют листья у помидоров

Впрочем, если почернеть успели уже сами плоды, куст уже не спасти. Его нужно будет полностью убрать, а потом сжечь с учетом правил пожарной безопасности. Отправлять на компост такое растение категорически нельзя, от него нужно как можно скорее избавиться. Осенью место, где рос куст, нужно будет обработать с помощью химикатов.