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Век живи, век учись: почему на огороде не обойтись без пластиковых вилок

Садоводы знают массу полезных хитростей, которые помогают выращивать богатый урожай, но не всегда готовы делиться ими. «Доктор Питер» узнал о некоторых лайфхаках для огорода.

21 июля 20241
сад, огород, вилки, хитрости
Источник:

iStockphoto

Урожай ягод, овощей или плодов фруктовых деревьев может погибнуть из-за крошечных насекомых, недостаточного полива, непогоды или «бедной» почвы. Как уберечь посадки от самых известных угроз, знают даже начинающие огородники. Но закаленные в боях со стихией и вредителями возделыватели сада с годами накопили множество хитростей, которые помогают им создавать шикарные цветники и собирать знатный урожай на зависть всем соседям.

Эксперты блога «Дачный советник» поделились несколькими лайфхаками. Один из них — с обычными одноразовыми вилками. Казалось бы, зачем на огороде дешевый пластик? Оказалось, эта вещь незаменима.

«Пользуюсь такими одноразовыми вилками уже пятый год, поверьте, это удобно и недорого», — рассказывают опытные дачники. — Использовать их можно для защиты сада. Если туда пробираются непрошеные гости грызть растения, просто воткните в землю вилки зубцами вверх».

Еще одна хитрость с вилками — ими очень удобно поддерживать ягоды клубники. И земли не касаются, и от лягушек в укрытии. «Так что, век живи, век учись», — говорят садоводы.

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Еще несколько хитростей с вилками для дачи и огорода

  • Посадка семян. Используйте кончик одноразовой вилки для создания небольших углублений в почве для посадки семян. Это поможет вам легко и равномерно их распределить.

  • Рыхление почвы вокруг растений. Это поможет улучшить ее структуру и обеспечить лучший доступ кислорода к корням.

  • Удаление сорняков. Вы можете использовать острие одноразовой вилки для удаления мелких сорняков или для деликатной прополки между растениями.

  • Внесение удобрений. Если вы используете жидкое удобрение, то одноразовая вилка может помочь вам делать небольшие углубления в почве для его равномерного распределения вдоль корней растений.

Помните, что одноразовые вилки не предназначены для длительного использования, и будьте осторожны, чтобы не повредить почву или корни растений.

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Автор текста:Анна Майская
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