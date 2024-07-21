Век живи, век учись: почему на огороде не обойтись без пластиковых вилок

Урожай ягод, овощей или плодов фруктовых деревьев может погибнуть из-за крошечных насекомых, недостаточного полива, непогоды или «бедной» почвы. Как уберечь посадки от самых известных угроз, знают даже начинающие огородники. Но закаленные в боях со стихией и вредителями возделыватели сада с годами накопили множество хитростей, которые помогают им создавать шикарные цветники и собирать знатный урожай на зависть всем соседям.
Эксперты
«Пользуюсь такими одноразовыми вилками уже пятый год, поверьте, это удобно и недорого», — рассказывают опытные дачники. — Использовать их можно для защиты сада. Если туда пробираются непрошеные гости грызть растения, просто воткните в землю вилки зубцами вверх».
Еще одна хитрость с вилками — ими очень удобно поддерживать ягоды клубники. И земли не касаются, и от лягушек в укрытии. «Так что, век живи, век учись», — говорят садоводы.
Еще несколько хитростей с вилками для дачи и огорода
Посадка семян. Используйте кончик одноразовой вилки для создания небольших углублений в почве для посадки семян. Это поможет вам легко и равномерно их распределить.
Рыхление почвы вокруг растений. Это поможет улучшить ее структуру и обеспечить лучший доступ кислорода к корням.
Удаление сорняков. Вы можете использовать острие одноразовой вилки для удаления мелких сорняков или для деликатной прополки между растениями.
Внесение удобрений. Если вы используете жидкое удобрение, то одноразовая вилка может помочь вам делать небольшие углубления в почве для его равномерного распределения вдоль корней растений.
Помните, что одноразовые вилки не предназначены для длительного использования, и будьте осторожны, чтобы не повредить почву или корни растений.
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