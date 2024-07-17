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Как помочь кошкам и котам в жару в квартире, рассказала ветеринар Лешатон

Во многих регионах России столбик термометров перевалил за +35 градусов, днем на улице настоящее пекло. В квартирах и домах не намного прохладнее, особенно если нет кондиционеров. От жары страдают все, включая кошек.

17 июля 20244
Как помочь кошкам и котам в жару в квартире, рассказала ветеринар Лешатон
Источник:
Getty Images

Жару плохо переносят многие люди, особенно если у них есть проблемы со здоровьем. Но не меньше от жары страдают и братья наши меньшие. Помимо того, что они вынуждены проводить все время дома, в четырех стенах, наши питомцы еще и круглогодично ходят в теплой «шубке», поэтому для них жара — крайне непростое испытание.

В некоторых ситуациях кошки могут перегреваться, страдать от жары, и им необходима помощь ветеринара. Лучше не допускать такого развития событий. Эксперт «Доктора Питера» рассказала, как помочь кошкам пережить зной в квартире.

Ветеринария

Ассистент ветеринарного врача

Комфортная температура для кота

Комфортная температура окружающей среды для кошек составляет до 25 градусов. В жару они не потеют, а стараются охладиться в самом прохладном месте в доме, ложатся на пол, в ванну или раковину, на улице стараются спрятаться в тень. Таким образом они могут избежать перегрева и проблем терморегуляции.

Сложнее всех в жаркую погоду приходится породам кошек с плоскими мордочками: персам, британцам, экзотам. У них искривлена носовая перегородка и могут быть проблемы с дыханием. Котята до года и пожилые кошки тоже плохо переносят жару.

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Признаки, что кошке нужна помощь

Важно летом пристально наблюдать за питомцем, чтобы вовремя определить проблему. Как понять, что кошке жарко и нужно помогать питомцу?

  • Она становится вялой и пассивной.;

  • Плохо ориентируется в помещении и ищет место, где спрятаться.

  • Животное не интересуют все виды игр.

  • Кошка много лежит на боку или спине.

  • Отказывается от еды.

  • Нос становится сухим и горячим, повышается частота дыхания.

  • Поднимается температура до 40-41 градуса (при норме 38-39 градусов).

Это означает, что питомцу нужна помощь, кошка получила тепловой удар и, скорее всего, у нее обезвоживание. В такой ситуации важно правильно оказать помощь на дому, а иногда может потребоваться и помощь врачей.

Что нужно делать, если кошка перегрелась

Эксперт предлагает пошаговую инструкцию помощи животному, которое перегрелось и страдает от жары.

  • Необходимо обеспечить доступ к свежему прохладному воздуху — включить кондиционер, перенести кошку в прохладное помещение.

  • Важно протереть нос, лапы (подушечки лап), уши, живот полотенцем, смоченным прохладной водой, но ни в коем случае не ледяной. Не пытайтесь искупать животное: шерсть станет влажной и потеряет терморегуляционные свойства.

  • Нужно постараться напоить животное, лучше всего дать ему доступ к проточной прохладной воде, намочить десны, если животное не может пить.

  • После без отлагательств обратиться к ветеринару!

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Как избежать перегрева кошки

Добавьте в рацион питомца влажный корм. Убирайте миску после еды, чтобы остатки еды не портились и не становились рассадником различных бактерий.

Создайте в квартире или помещении прохладу. Задерните шторы, чтобы солнце не нагревало комнату. Используйте кондиционер или вентилятор.

Прохладными местами в квартире могут быть ванная и туалетная комната, где на полу плитка или кафель и куда не попадают прямые солнечные лучи. Сохраните туда доступ кошке.

Регулярно вычесывайте подшерсток. Это улучшит терморегуляцию кошки, к тому же лишняя шерсть не попадет в желудок.

Не стригите животное, именно шерсть предохраняет кошку от перегрева и помогает терморегуляции. Подстриженное животное начнет мерзнуть на сквозняках и быстрее перегреваться, кроме того, может обгореть на солнце.

Обеспечьте свежую чистую воду в разных местах, желательно поставить фонтанчики, чтобы вода циркулировала, а не застаивалась. Чтобы вода оставалась холодной, добавляйте кубики льда.

Смачивайте водой подушечки лап и ушки питомца.

Не оставляйте кошку спать под прямыми солнечными лучами.

Не давайте кошкам замороженную пищу, так как она может простудиться.

Автор текста:Елена Мишина
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