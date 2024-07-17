Как помочь кошкам и котам в жару в квартире, рассказала ветеринар Лешатон

Жару плохо переносят многие люди, особенно если у них есть проблемы со здоровьем. Но не меньше от жары страдают и братья наши меньшие. Помимо того, что они вынуждены проводить все время дома, в четырех стенах, наши питомцы еще и круглогодично ходят в теплой «шубке», поэтому для них жара — крайне непростое испытание.