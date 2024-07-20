Когда отдых в тягость: психотерапевт рассказал, почему перед отпуском возникает стресс

В жизни так много вещей, которые заставляют нас понервничать, но почему-то в этом списке есть и предстоящий отпуск. Порой эмоции в последние рабочие дни зашкаливают, и вот уже срываешься на людей по каждому пустяку. Оказалось, что этому есть вполне логическое объяснение.
Психотерапевт, заведующий 1-м психотерапевтическим отделением Центра ментального здоровья
«Есть одна концепция, что стресс является следствием внутреннего конфликта человека, когда человек предъявляет завышенные ожидания, завышенные требования к реальности, —
Ведь часто бывает, что представлял все так, а вышло иначе. Наученные горьким опытом, мы невольно переживаем, что и с отпуском все пойдет не по плану.
«Люди начинают тревожиться о том, чтобы все прошло самым лучшим образом», — говорит психотерапевт.
Одной из главных причин стресса эксперт видит в нашей склонности к идеализации. Подобное часто показывают в кино, когда, к примеру, невеста хочет, чтобы свадьба прошла идеально, но она так нервничает и переживает, что все идет наперекосяк.
«Мы предъявляем большие требования к реальности, хотим, чтобы она полностью соответствовала тому, что мы от нее ожидаем. Именно с этим и связан процесс опасений и тревог», — объясняет врач.
К тому же для большинства из нас отпуск — это большая нагрузка на бюджет.
«Нередко люди переживают, что затраты на отпуск достаточно большие. Хочется позволить себе более качественный отдых, но цены кусаются».
Отсюда возникает уже некое предварительное недовольство тем, что человек не может себе позволить ту идеальную картинку, к которой он стремится.
Не меньший стресс порой вызывает покупка авиабилетов, бронирование гостиниц. Не всегда все идет гладко, иногда приходится разбираться с теми или иными трудностями и нестыковками.
«Все это вместе и приводит наше душевное состояние в некое напряжение. И таким образом возникает то, что мы называем „стресс“», — говорит психотерапевт.
Три простых способа, как снизить уровень стресса
Покатайтесь на велосипеде. Любая физическая активность помогает выработке эндорфинов — гормонов радости, что улучшает настроение и снижает уровень стресса. А велопрогулка — это не только полезная активность, но и положительные эмоции.
Используйте игрушки-антистресс. Медицинский психолог Евгения Шмакова говорит, что даже лопание пузырчатой пленки помогает управлять стрессом и снижать напряжение. И этому есть научное обоснование.
«Игрушки-антистресс могут служить эффективным способом отвлечения внимания от негативных мыслей и помощи в концентрации на приятных ощущениях», — говорит психолог.
Попробуйте медитировать. В Интернете есть много различных видео, обучающих медитации. По словам экспертов, это процесс помогает справиться с тревогой, расслабиться и восстановить организм.