Когда отдых в тягость: психотерапевт рассказал, почему перед отпуском возникает стресс

Покатайтесь на велосипеде. Любая физическая активность помогает выработке эндорфинов — гормонов радости , что улучшает настроение и снижает уровень стресса. А велопрогулка — это не только полезная активность, но и положительные эмоции.

Используйте игрушки-антистресс. Медицинский психолог Евгения Шмакова говорит, что даже лопание пузырчатой пленки помогает управлять стрессом и снижать напряжение. И этому есть научное обоснование.

«Игрушки-антистресс могут служить эффективным способом отвлечения внимания от негативных мыслей и помощи в концентрации на приятных ощущениях», — говорит психолог.