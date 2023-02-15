Современные мужчины и женщины тратят на красоту 4 часа в день, выяснили ученые НИУ ВШЭ

Давайте признаемся честно: внешность важна. Да, красота — далеко не главное в человеке, однако первое впечатление создает именно внешний облик. Поэтому мы готовы тратить время, силы и деньги на то, чтобы выглядеть лучше.

Ученые из НИУ ВШЭ вместе с коллегами из разных стран провели исследование и выяснили, как много часов в день люди в среднем тратят на красоту. Спойлер: стремление ухаживать за внешностью оказалось не связанным с полом и возрастом.