Современные мужчины и женщины тратят на красоту 4 часа в день, выяснили ученые НИУ ВШЭ

Давайте признаемся честно: внешность важна. Да, красота — далеко не главное в человеке, однако первое впечатление создает именно внешний облик. Поэтому мы готовы тратить время, силы и деньги на то, чтобы выглядеть лучше.
Ученые из НИУ ВШЭ вместе с коллегами из разных стран провели исследование и выяснили, как много часов в день люди в среднем тратят на красоту. Спойлер: стремление ухаживать за внешностью оказалось не связанным с полом и возрастом.
Результаты работы опубликовали в журнале
Есть много теорий насчет того, почему мы вообще придаем такое значение красоте. С одной стороны, эволюционная теория гласит: нами движет желание найти здорового партнера для продолжения рода. Красота может быть признаком здоровья и хорошей наследственности.
Существует также теория влияния патогенов. По ней выходит, что жители стран, где есть опасные инфекции, больше других следят за внешностью из-за того, что стараются скрыть следы болезни. А еще стремление навести марафет может быть связано с социокультурными особенностями. Медиа диктует людям: красоте нужно уделять более пристальное внимание.
Международная команда ученых вместе с исследователями из НИУ ВШЭ проверили эти теории и выяснили, какой фактор на самом деле сильней всего влияет на желание человека быть красивым. Авторы работы опросили более 93 тысяч человек из 93 стран и установили, как много времени каждый день у них уходит на заботу о собственной красоте.
Оказалось, что и мужчины, и женщины каждый день тратят примерно по 4 часа для наведения красоты, то есть на гигиенические процедуры, правильное питание, спорт, макияж, подбор нарядов и укладку волос. Опрос также показал, что возраст не влияет на то, как много внимания человек уделяет своему внешнему виду. Зато оказалось, что люди, только что завязавшие романтические отношения, склонны тратить больше времени на наведение марафета.
Предположение о влиянии патогенов подтвердилось частично. Если конкретный человек в прошлом переболел чем-то, он действительно будет стараться скрыть последствия недуга с помощью косметики.
Женщины, живущие в регионах с гендерным неравенством, больше внимания уделяют своему внешнему облику. Это касается также дам из стран, где женщин привыкли воспринимать как хранительниц домашнего очага. А еще за красотой тщательнее следят люди, воспитанные в индивидуалистских культурах.
Главным фактором, стимулирующим желание заботиться о красоте, оказались соцсети. Активные пользователи соцсетей готовы тратить больше времени на свою внешность.