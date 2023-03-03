Согревает, лечит и еще 3 мифа об алкоголе, в которые мы продолжаем верить

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области развеяли 5 популярных мифов о спиртных напитках.

1. Алкоголь помогает согреться

По словам экспертов центра, этот факт сильно преувеличен. Алкоголь действительно расширяет сосуды, увеличивая кровоснабжение органов. Но согреть могут лишь малые дозы крепкого алкоголя — 50 граммов водки или коньяка. Если выпить больше, приток крови к коже усилится и появится ощущение тепла, но при этом увеличится и теплоотдача организма.

2. В алкоголе мало калорий

На самом деле в 100 граммах водки — около 250 килокалорий (в среднем 300 ккал — это порция мороженого или небольшое пирожное). При этом специалисты напоминают: алкоголь перерабатывается в энергию первым, поэтому все съеденное вместе с ним будет откладываться в жировой запас.

3. Алкоголь помогает лечить простуду и грипп

- Увы, против гриппа и простуды алкоголь не помогает, а, наоборот, с ними сотрудничает. Потому что он ослабляет иммунную систему организма, — говорят в центре.

4. Водка лечит заболевания желудка

По словам экспертов, у 50 граммов водки, выпитых перед едой, будет не лечебный, а обезболивающий эффект для желудка. И как для любого анальгетика, в дальнейшем для облегчения боли потребуется все больше и больше увеличивать дозу.

- Кроме того, любой крепкий алкоголь увеличивает проницаемость мембран клеток, из которых состоит слизистая желудка. Тем самым открывая прямой доступ в них канцерогенов, — добавляют специалисты регионального центра медицинской профилактики.