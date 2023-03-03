Согревает, лечит и еще 3 мифа об алкоголе, в которые мы продолжаем верить

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области
1. Алкоголь помогает согреться
По словам экспертов центра, этот факт сильно преувеличен. Алкоголь действительно расширяет сосуды, увеличивая кровоснабжение органов. Но согреть могут лишь малые дозы крепкого алкоголя — 50 граммов водки или коньяка. Если выпить больше, приток крови к коже усилится и появится ощущение тепла, но при этом увеличится и теплоотдача организма.
2. В алкоголе мало калорий
На самом деле в 100 граммах водки — около 250 килокалорий (в среднем 300 ккал — это порция мороженого или небольшое пирожное). При этом специалисты напоминают: алкоголь перерабатывается в энергию первым, поэтому все съеденное вместе с ним будет откладываться в жировой запас.
3. Алкоголь помогает лечить простуду и грипп
- Увы, против гриппа и простуды алкоголь не помогает, а, наоборот, с ними сотрудничает. Потому что он ослабляет иммунную систему организма, — говорят в центре.
4. Водка лечит заболевания желудка
По словам экспертов, у 50 граммов водки, выпитых перед едой, будет не лечебный, а обезболивающий эффект для желудка. И как для любого анальгетика, в дальнейшем для облегчения боли потребуется все больше и больше увеличивать дозу.
- Кроме того, любой крепкий алкоголь увеличивает проницаемость мембран клеток, из которых состоит слизистая желудка. Тем самым открывая прямой доступ в них канцерогенов, — добавляют специалисты регионального центра медицинской профилактики.
5. Пиво — не алкоголь
Некоторые действительно не воспринимают этот напиток серьезно. Однако спирт, хоть и разбавленный, в пиве все же есть. К примеру, как утверждают медики, 3 бутылки пива — это почти стакан водки. А за счет газированности напитка алкоголь еще всасывается быстрее.
А если вы думаете, что в безалкогольном пиве нет этанола, то тоже ошибаетесь. Как рассказывала психиатр-нарколог Марина Калюжная, в зависимости от марки и производителя количество алкоголя в безалкогольном пиве варьируется от 0,05 до 0,1 процента. Иногда количество спирта в напитке может достигать и 0,5 процента — получается, что в одной железной банке 0,5 пива содержится 2,25 мл спирта, то есть примерно чайная ложка водки. Кроме того, по словам главного психиатра-нарколога Подмосковья Виталия Холдина, частое распитие «нулевки» может повышать риск развития сахарного диабета 2-го типа. Это связано с большим количеством в нем легкоусваиваемых углеводов — они быстро дают организму энергию и вызывают скачок сахара в крови. Чем еще вредно безалкогольное пиво, читайте ЗДЕСЬ.