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Согревает, лечит и еще 3 мифа об алкоголе, в которые мы продолжаем верить

О вреде и пользе малых доз алкоголя много спорных мнений — научные исследования на эту тему дают подчас противоречивые результаты. Однако некоторые советы, которым многие верят, точно могут навредить.

3 марта 20231
алкоголь мифы
Источник:
iStockphoto

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области развеяли 5 популярных мифов о спиртных напитках.

1. Алкоголь помогает согреться

По словам экспертов центра, этот факт сильно преувеличен. Алкоголь действительно расширяет сосуды, увеличивая кровоснабжение органов. Но согреть могут лишь малые дозы крепкого алкоголя — 50 граммов водки или коньяка. Если выпить больше, приток крови к коже усилится и появится ощущение тепла, но при этом увеличится и теплоотдача организма.

2. В алкоголе мало калорий

На самом деле в 100 граммах водки — около 250 килокалорий (в среднем 300 ккал — это порция мороженого или небольшое пирожное). При этом специалисты напоминают: алкоголь перерабатывается в энергию первым, поэтому все съеденное вместе с ним будет откладываться в жировой запас.

3. Алкоголь помогает лечить простуду и грипп

- Увы, против гриппа и простуды алкоголь не помогает, а, наоборот, с ними сотрудничает. Потому что он ослабляет иммунную систему организма, — говорят в центре.

4. Водка лечит заболевания желудка

По словам экспертов, у 50 граммов водки, выпитых перед едой, будет не лечебный, а обезболивающий эффект для желудка. И как для любого анальгетика, в дальнейшем для облегчения боли потребуется все больше и больше увеличивать дозу.

- Кроме того, любой крепкий алкоголь увеличивает проницаемость мембран клеток, из которых состоит слизистая желудка. Тем самым открывая прямой доступ в них канцерогенов, — добавляют специалисты регионального центра медицинской профилактики.

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5. Пиво — не алкоголь

Некоторые действительно не воспринимают этот напиток серьезно. Однако спирт, хоть и разбавленный, в пиве все же есть. К примеру, как утверждают медики, 3 бутылки пива — это почти стакан водки. А за счет газированности напитка алкоголь еще всасывается быстрее.

А если вы думаете, что в безалкогольном пиве нет этанола, то тоже ошибаетесь. Как рассказывала психиатр-нарколог Марина Калюжная, в зависимости от марки и производителя количество алкоголя в безалкогольном пиве варьируется от 0,05 до 0,1 процента. Иногда количество спирта в напитке может достигать и 0,5 процента — получается, что в одной железной банке 0,5 пива содержится 2,25 мл спирта, то есть примерно чайная ложка водки. Кроме того, по словам главного психиатра-нарколога Подмосковья Виталия Холдина, частое распитие «нулевки» может повышать риск развития сахарного диабета 2-го типа. Это связано с большим количеством в нем легкоусваиваемых углеводов — они быстро дают организму энергию и вызывают скачок сахара в крови. Чем еще вредно безалкогольное пиво, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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