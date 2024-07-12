Сколько рюмок алкоголя в неделю сократит вашу жизнь на 2 года

Исследование о вреде алкоголя опубликовал канадский профессор Тим Стоквелл. Он уже много лет изучает влияние спиртного на продолжительность жизни и пришел к вполне конкретным выводам. Он выяснил, какое количество порций алкоголя еженедельно и на какой срок сокращает жизнь.
Профессор из Канады проанализировал более сотни исследований за последние 40 лет. По данным Стоквелла
Автор категоричен — любой алкоголь даже в небольших количествах вреден для мозга, сердца, печени, поджелудочной железе, а также повышает давление, мешает усвоению питательных веществ и снижает активность иммунной системы,
директор Канадского института исследований употребления психоактивных веществ (CISUR), профессор кафедры психологии в Университете Виктории, получил докторскую степень в Институте психиатрии Лондонского университета.
Выводы ученого: доза, приближающая смерть
любое количество алкоголя, даже самое умеренное, сокращает продолжительность жизни и увеличивает риск смерти по любой причине;
два спиртных напитка в неделю при употреблении их регулярно могут сократить жизнь на 3–6 дней;
употребляющие около 35 доз алкогольных напитков в неделю сокращают жизнь на два года.
Тимоти Стоквелл отмечает, что раньше тоже был сторонником умеренного употребления алкоголя, но изучив все данные, пришел к более категоричному выводу — спиртного стоит избегать — в любых количествах.
Профессор также заявляет, что сомневается в обоснованности исследований, указывающих на пользу алкоголя для здоровья — многие из них финансировались алкогольной промышленностью. Кроме того, непьющие испытуемые в них могут казаться менее здоровыми, потому что они отказались от алкоголя из-за уже существующих проблем со здоровьем.
По мнению ученого, не стоит ориентироваться и на рекомендации, сколько алкоголя можно употреблять мужчинам и женщинам. По его мнению, даже эти уровни очень высоки.
Добавим, что не все медики рьяно выступают против категоричного употребления алкоголя. Так, главный гастроэнтеролог Петербурга Юрий Успенский в интервью «Доктору Питеру» рассказал, что приемлемая дозой алкоголя для женщины, у которой нет противопоказаний к спиртному, — стандартный бокал сухого красного вина, для мужчины — два, так как у мужчин и женщин разные возможности организма по метаболизации алкоголя.
Профессор сослался на популяционные исследования, которые показывают, что люди, употребляющие спиртное, дольше живут и сохраняют когнитивные способности, чем полные трезвенники. Врач предупредил, что в большом количестве алкоголь — это зло!