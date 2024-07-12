Сколько рюмок алкоголя в неделю сократит вашу жизнь на 2 года

Профессор также заявляет, что сомневается в обоснованности исследований, указывающих на пользу алкоголя для здоровья — многие из них финансировались алкогольной промышленностью. Кроме того, непьющие испытуемые в них могут казаться менее здоровыми, потому что они отказались от алкоголя из-за уже существующих проблем со здоровьем.