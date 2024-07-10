Не торопитесь разводиться: 6 признаков, что в паре есть эмоциональная близость

Говорить друг с другом детским голосом, шутить, спрашивать всякую ерунду, все эти милые глупости — лучшие индикаторы близости в паре. О том, как понять что у вас есть эмоциональная близость и что делать, если ее нет, рассказала психотерапевт Катерина Фурман.
психотерапевт, эксперт по эмоциональной близости в паре
Главная потребность
Вот пример. Катя и Максим вместе 5 лет, и у девушки есть ощущение, что их отношения разрушаются — разговоры все чаще носят бытовой характер, никаких глубоких тем не обсуждается. Однажды она решает поделиться своими переживаниями по поводу ситуации на работе, но Максим не проявляет интереса к разговору и параллельно смотрит в телефон. В ответ Катя замыкается и перестает обсуждать с мужем рабочие дела. Именно так понемногу нарушается эмоциональная близость. Это возможность делиться своими самыми сокровенными мыслями, желаниями, страхами, мечтами, сложными чувствами — без страха отвержения, без критики и осуждения со стороны партнера.
Эмоциональная близость — основной компонент привязанности. А потребность в привязанности — самая важная потребность каждого человека.
Наша личность формируется только через взаимодействие с другим человеком. И не случайно одно из самых жестоких наказаний — это одиночное заключение.
Без удовлетворенной потребности в близости мы не можем быть полноценно здоровыми, чувствуем себя плохо эмоционально и физически. Мы становимся более тревожными, повышается вероятность развития психологических расстройств и неврозов, различных заболеваний, вплоть до сердечно-сосудистых и аутоиммунных.
Неочевидные признаки эмоциональной близости
Чтобы понять, есть ли между вами близость, достаточно просто понаблюдать — если нижеперечисленные признаки есть в вашей паре, значит с близостью все в порядке.
1. Запрос на контакт
Маленькие ежедневные попытки получить внимание, одобрение, эмоцию от партнера — это неосознанная проверка «а все ли между нами хорошо?». Как правило, это бытовые и едва заметные вещи: проходя мимо партнера, вы гладите его по спине, или увидели что-то на улице и позвали посмотреть, переслали смешной мем и так далее. Таким образом мы как будто спрашиваем: «ты здесь, ты со мной?».
Если ты откликаешься на мой запрос в обычной бытовой ситуации, то я могу рассчитывать, что ты будешь со мной и в момент опасности. Так работает наша психика. Если на такой запрос на контакт партнер не откликается — это подрывает нашу уверенность, и эмоциональная близость нарушается.
Это не значит, что реагировать нужно всегда, все мы бываем заняты. Психолог Джон Готман, который описал этот феномен, говорил о том, что в счастливых парах около 85% подобных мелких запросов на контакт удовлетворяются. То есть когда один из партнеров задает вопрос или делает какую-то мелочь, в 5 случаях из 6 другой откликается: поддерживает, одобряет, отвечает на прикосновения.
2. Комфорт в тишине
Когда вам комфортно вместе помолчать. Вы спокойно наслаждайтесь компанией друг друга, не испытываете необходимости постоянно заполнять паузы разговорами. Это означает, что вам очень комфортно, и не нужно создавать специальный информационный шум для отвлечения своего внимания от проблем в паре. Рядом с партнером вы не боитесь, не тревожитесь о том, какое у него о вас впечатление.
3. Чувство юмора
Об этом мало кто говорит, но признак близости — это схожее чувство юмора и шутки, которые вы разделяете, которые понятны только вам двоим. Это особый взгляд на что-то, фразы, которые у вас спонтанно родились в отношениях, и вы потом с радостью их используете и подкалываете друг друга. Есть выражение «shared meaning» (общий смысл) — какой-то смысл, который вы создали вдвоем, который может быть непонятен больше никому. Такие вещи укрепляют связь, а их наличие указывает, что близость действительно есть.
4. Уязвимость
Возможность показать свою уязвимость партнеру. Когда вы совершенно спокойно, открыто можете говорить о своих страхах, проблемах, травматических переживаниях сейчас или из прошлого. При этом вы не боитесь, что вас осудят, а напротив — ожидаете, что партнер вас поддержит. Если вы не видите проблемы в том, чтобы поделиться чем-то сложным для вас — это явный признак, что у вас хорошие отношения.
5. Совместные ритуалы
Это могут быть очень простые и обыденные вещи, которые вы делаете вместе каждый день или каждую неделю, месяц. Например, пьете вместе кофе по утрам, каким-то особым образом прощаетесь, уходя на работу. Ритуал создает ощущение, во-первых, стабильности, а во-вторых, за счет того, что он только ваш, он дает ощущение особой связи и контакта между вами.
6. Поддержка развития
Вы замечаете потенциал партнера, даже если он сам в данный момент в себе сомневается. Вы понимаете, что человек способен на большее, и поддерживаете его развитие, даже если это означает какие-то изменения для отношений или для вас. То есть вы находите возможность создать благоприятные условия для партнера — это очень позитивный признак. Конечно, здесь важно соблюсти баланс: не свалиться ни в роль требовательного диктатора, ни жертвы, отказавшейся от своих интересов ради другого.
Близости нет — отношениям конец?
Если вы обнаружили, что вы не так близки с партнером, как хотелось бы, не все потеряно — в любой момент можно начать строить и укреплять близость. Идите на контакт, задавайте вопросы, узнавайте своего партнера и отмечайте каждый маленький успех на этом пути.
Сейчас есть огромное количество книг на эту тему, я часто рекомендую своим клиентам книги Джона Готмана и Сью Джонсон, создавшей эмоционально фокусированную терапию для пар и прекрасно раскрывшей тему эмоциональной близости.
Когда книг не хватает, всегда можно обратиться к специалисту, который поможет вам построить эмоциональную близость в паре вне зависимости от стажа ваших отношений и их состояния на текущий момент.