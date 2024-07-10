Не торопитесь разводиться: 6 признаков, что в паре есть эмоциональная близость

Об этом мало кто говорит, но признак близости — это схожее чувство юмора и шутки, которые вы разделяете, которые понятны только вам двоим . Это особый взгляд на что-то, фразы, которые у вас спонтанно родились в отношениях, и вы потом с радостью их используете и подкалываете друг друга. Есть выражение «shared meaning» (общий смысл) — какой-то смысл, который вы создали вдвоем, который может быть непонятен больше никому. Такие вещи укрепляют связь, а их наличие указывает, что близость действительно есть.