Сколько нужно тренироваться, чтобы увидеть результат на весах и в зеркале

Конкретный срок, который понадобится вам, чтобы прийти к результату, назвать сложно: все зависит от ваших исходных данных и от того, к чему по итогу вы хотите прийти.

Однако лучше сделать ставку на постоянные привычки и долговременные изменения, чем на месяц прописаться в зале и потом продолжить вести сидячий образ жизни.