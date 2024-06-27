Сколько нужно тренироваться, чтобы увидеть результат на весах и в зеркале

Записаться в спортзал — еще половина дела. Чтобы действительно похудеть и привести себя в форму, надо в него ходить, причем регулярно.
Но сколько нужно тренировок, чтобы увидеть первые результаты? Конечно, во всем важна мера. Жить в спортзале точно не нужно. Тем более что в неадекватных количествах упражнения принесут больше вреда, чем пользы.
Разберемся, сколько нужно тренировок в неделю, чтобы ваше тело стало стройным и рельефным.
Правила хороших тренировок
Старайтесь уделять силовым тренировкам от 30 до 60 минут 3-4 раза в неделю. Такой подход даст возможность нарастить мышечную массу, повысить метаболизм и сжечь жир без риска выгорания или травм. Для оптимального результата нелишним будет параллельно следить за своим питанием и режимом дня.
Важно помнить: вашим мышцам нужно время, чтобы восстановиться и укрепиться, поэтому ежедневное посещение тренажерного зала может быть очень неудачной идеей для неподготовленного человека, пишет издание
Кроме того, необходимо сбалансировать свой график и чередовать силовые тренировки с днями отдыха. В один день вы покачали мышцы, в другой — сделали выбор в сторону бега или других кардиоупражнений. Для более эффективных тренировок можно также чередовать упражнения на низ и на верх.
Еще один важный принцип — разнообразие. Разные виды упражнений и активности помогут не терять интерес к спорту.
Конкретный срок, который понадобится вам, чтобы прийти к результату, назвать сложно: все зависит от ваших исходных данных и от того, к чему по итогу вы хотите прийти.
Однако лучше сделать ставку на постоянные привычки и долговременные изменения, чем на месяц прописаться в зале и потом продолжить вести сидячий образ жизни.
Советы для тех, кто не любит спорт
Есть люди, у которых привычка заниматься спортом осталась еще с детства. Если вы к числу этих счастливчиков не принадлежите и каждый раз идете заниматься через силу, вот несколько советов, которые помогут постепенно изменить свое отношение к тренировкам.
Попробуйте для начала просто больше ходить пешком. Во время ходьбы человек может задействовать до 90% групп мышц, если во время прогулки шевелить руками в такт шагам.
Попробуйте аэробику. Если хотите заниматься ради хорошего самочувствия и не знаете, с чего начать, этот вариант самый удачный.
Следите за своим рационом, ешьте достаточно и не забывайте высыпаться. Голодный и сонный человек едва ли сможет упражняться с удовольствием.
Не перебарщивайте. Если чувствуете, что силы вас уже покинули, лучше отдохнуть.
Выберете игровые виды спорта. Эта уловка поможет изменить свое отношение к тренировкам: они перестанут быть скучной «обязаловкой».