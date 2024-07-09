Съешьте их перед сном после вечеринки, чтобы на утро не страдать от похмелья

Любой алкоголь вреден для здоровья. И, казалось бы, муки на следующее утро после вечеринки должны снова напоминать об этом. Однако клятв «я больше никогда не буду пить» часто хватает только до следующего застолья.
У каждого свой метод по спасению от похмелья. Кто-то ест острое, кто-то заказывает фастфуд, кто-то пьет рассол. Однако есть вид продуктов, которые мало кто воспринимает как идеальное антипохмельное средство — но именно они помогут исправить ситуацию.
Налегайте на фрукты
Как отмечает диетолог Ронда Патрик, фруктоза способна сократить скорость, с которой организм избавляется от алкоголя, почти вдвое.
Причем если есть такие фрукты как виноград, арбуз и банан перед сном, то на утро ваше самочувствие будет куда лучше.
Однако если вы не позаботились об этом заранее и похмелье уже наступило, фрукты на завтрак помогут ускорить процесс восстановления за счет пополнения запасов солей и воды в организме.
Детали
Доктор отмечает: чтобы способ сработал, придется съесть достаточно много фруктов. Например, мужчине весом 79 кг потребуется примерно такое же количество фруктозы в граммах — что эквивалентно примерно пяти или шести яблокам.
Очень важно есть именно цельные фрукты, а не пить фруктовый сок — даже если он натуральный и свежевыжатый. Дело в том, что сок лишен клетчатки, и потому напиток провоцирует резкий подъем сахара в крови — а потом столь же резкое падение. А сахар в цельных фруктах усваивается медленнее.
Кстати, у лайфхака с фруктами есть еще одно достоинство: во фруктах есть антиоксиданты, которые улучшают работу печени, пишет издание
Как еще избежать похмелья
Самый простой и действенный способ — не пить вообще или постараться выпить поменьше.
Не запивайте алкогольные напитки газировкой. Иначе алкоголь быстро попадет в кровь и риск опьянения возрастет.
Между «первой и второй», вопреки народной поговорке, лучше сделать хороший перерыв.
Перед застольем лучше как следует поесть. Желательно выбирать более жирные продукты.
Закусывайте — причем желательно чем-то питательным и богатым белком.
Курильщикам лучше минимизировать количество сигарет во время вечеринки.
Ни в коем случае не смешивайте алкоголь и лекарства.
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Кстати
Что делать, если похмелье уже наступило — и фруктов под рукой нет? Главный совет — не опохмеляйтесь. Дополнительные дозы алкоголя только ухудшат ваше самочувствие, еще и нехорошую привычку рискуете развить.
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