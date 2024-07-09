Съешьте их перед сном после вечеринки, чтобы на утро не страдать от похмелья

Очень важно есть именно цельные фрукты, а не пить фруктовый сок — даже если он натуральный и свежевыжатый. Дело в том, что сок лишен клетчатки, и потому напиток провоцирует резкий подъем сахара в крови — а потом столь же резкое падение. А сахар в цельных фруктах усваивается медленнее.