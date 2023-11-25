Сейчас самое время: 6 напитков для крепкого иммунитета

Во многом то, насколько надежной будет эта защита, зависит от нашего образа жизни. Проще говоря, для крепкого иммунитета надо отказаться от вредных привычек, организовать себе качественный сон и не забывать про физическую активность. Питание, разумеется, тоже играет важную роль. Вот шесть напитков, которые помогут укрепить иммунитет.