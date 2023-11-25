Сейчас самое время: 6 напитков для крепкого иммунитета

Осенью и зимой люди начинают болеть куда чаще. Почти полное отсутствие солнца, резкое похолодание и авитаминоз делают свое дело: мы становимся особенно уязвимыми перед ОРВИ и гриппом.
Исправить ситуацию можно, укрепив иммунитет. Иммунная система нашего организма не дает вирусам проникнуть в организм и борется с патогенами, которые все-таки смогли пробраться.
Во многом то, насколько надежной будет эта защита, зависит от нашего образа жизни. Проще говоря, для крепкого иммунитета надо отказаться от вредных привычек, организовать себе качественный сон и не забывать про физическую активность. Питание, разумеется, тоже играет важную роль. Вот шесть напитков, которые помогут укрепить иммунитет.
1. Вода
Иногда простые методы — самые рабочие и эффективные. Обычная вода действительно может помочь вам реже болеть. Наш организм состоит из нее на 70%, в условиях обезвоживания иммунная система не сможет работать достаточно эффективно, и тогда бактерии и вирусы начнут размножаться.
Кроме того, вода помогает усваивать питательные вещества и поддерживать слизистые оболочки носа, рта и горла, которые выступают в качестве первой линии защиты от инфекций. А еще вода входит в состав лимфатической жидкости, доставляющей лейкоциты. Лейкоциты же, в свою очередь, борются с вирусами.
2. Зеленый чай
Зеленый чай — еще один замечательный напиток, который укрепляет естественную защиту вашего организма. Зеленый чай богат полифенолами флавоноидами. Эти соединения приносят огромную пользу для здоровья — от снижения риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака до борьбы с системным воспалением.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале
3. Чай с имбирем и лимоном
Такой чай содержит ударную дозу витамина С, который имеет заслуженную репутацию лучшего антиоксиданта для крепкого иммунитета.
Кроме того, в имбире есть более ста биологически активных соединений, помогающих бороться с тошнотой, снижающих риск развития некоторых видов рака, повышающих уровень липидов в крови, уменьшающих воспаление.
4. Свежевыжатый апельсиновый сок
Еще один способ зарядиться аскорбиновой кислотой — выпить свежевыжатый апельсиновый сок. Согласно исследованию, опубликованному в журнале
5. Кефир
Не зря кефир ассоциируют со здоровым образом жизни. Этот молочный напиток богат полезными пробиотиками, которые помогают поддерживать баланс микробиоты кишечника. А как известно, от этого во многом зависит иммунная защита организма.
В обзорной статье, опубликованной в журнале
6. Томатный сок
Найти витамин С можно не только в цитрусах, его много и в помидорах. А еще томат богат антиоксидантом ликопином. Сок из этого продукта снижает системное воспаление и укрепляет защитные свойства организма, пишет