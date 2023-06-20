Солнцеворот, День летнего солнцестояния, выпал в 2023 году на 21 июня. Это астрономическое явление, при котором солнце в полдень оказывается над горизонтом на максимальной высоте. Именно в это время самая короткая ночь и самый длинный день в году. Их продолжительность зависит от широты. Так, за Полярным кругом — в Мурманске или Никеле — солнце остается над горизонтом 24 часа. Но уже с 22 июня продолжительность ночи будет увеличиваться, а день пойдет на убыль.
Пик солнечного цикла
Солнцестояние 21 июня в Северном полушарии Земли считается началом астрономического лета. Астрологи
Многие верят в чудодейственную силу солнечной энергии в этот период и воспринимают день летнего солнцестояния как символический переход от темноты к свету, от зимнего сна — к летнему бодрствованию.
Работают ли многовековые практики и традиции для изменения жизни и привлечения денег, связанные с днем солнцестояния? Например, приметы говорили, что, встретив рассвет в день солнцестояния, человек избавляется от проблем и обретает силы и здоровье. «Доктор Питер» поговорил об этом с психологами.
Врач, психосоматолог, член Российского психологического общества, нейропсихолог, специалист по телесно-ориентированной терапии, специалист по взрослой и детской психосоматике
Все зависит от человека
«Как и любое событие, связанное с изменением в погоде, изменением времени суток или повышением температурного режима, день летнего солнцестояния может оказывать влияние на физическое и эмоциональное состояние человека, — рассказывает психолог Екатерина Тур. — В этот период больше света и тепла, а это и правда может привести к повышению энергии и бодрости, но может и увеличить симптомы некоторых психических расстройств, таких как депрессия и тревожность».
Усиление эмоций в этот период может быть связано как с улучшением настроения, так и с негативным воздействием жары и избытка света на нервную систему, отмечает эксперт.
Что касается «магических» ритуалов в день летнего солнцестояния, психолог отмечает, что научно исследованы они не были и их эффективность не подтверждена.
«Результат их зависит от многих факторов, включая веру и уверенность в успехе, а также наличие практических действий, чтобы изменить ситуацию», — отмечает Екатерина Тур.
Психолог, бизнес-коуч, автор книги о саморазвитии «Неизбежное счастье»
Работает в любой день года
«Люди на самом деле давно сакрализировали это астрономическое явление и издавна верили, что в день солнцестояния все, о чем вы будете думать и что будете делать, вернется в десятикратном размере, — рассказала психолог Анна Жюсталь. — Считалось, что этот день хорош для очищения мыслей, тела, чувств и эмоций. С точки зрения психологии, точка фиксации и вера человека действительно обладают огромной силой. Своими мыслями и действиями человек способен влиять на свою жизнь».
Проводя ритуалы очищения, прощения, принятия (можно назвать это древним коучингом), человек настраивается на определенную волну, фиксируется, например, на здоровье, гармонизации семейных отношений, увеличении прибыли и так далее, говорит психолог. Причем чем дольше сохраняется фокус внимания на этой сфере, тем вероятнее, что она действительно будет развиваться и приносить плоды.
«Это работает и в любой другой день года, но когда человек искренне верит в силу дня солнцестояния, то эффект усиливается», — продолжает эксперт.
Прислушайтесь к своим желаниям
«Если вы далеки от эзотерических ритуалов, но хотелось бы этот день провести как-то по-особому, то рекомендую устроить для себя день уединения и разговоров с самим собой, — предлагает психолог. — Уделите особенное внимание ощущению своих чувств, последите за своим дыханием, прислушайтесь к своим желаниям — чего вы хотите от этого дня, от этого года, от жизни. День, проведенный с самим собой и своими чувствами, поможет перезагрузиться, расставить приоритеты, найти ответы на вопросы, о которых в суете будней вы забывали подумать. Такая практика может стабилизировать эмоциональное состояние и заложить качественные изменения в жизни».
«Солнцестояние — прекрасный маркетинговый инструмент»
«Я не наделяю этот день особым смыслом, - призналась „Доктору Питеру“ психолог Айгуль Гранд. — Но эзотерики не спят, а солнцестояние — прекрасный маркетинговый инструмент, повод провести курс по энергиям, „зарядить на деньги“, собрать ретрит, банный день или другое мероприятие».
Что касается «особенной» энергии дня летнего солнцестояния, это не так, считает психолог.
«Энергией может обладать местность, но не определенная дата. Бывают места силы, бывают зоны энергетических провалов, - говорит Айгуль Гранд. - Поэтому, будет ли день летнего солнцестояния необыкновенным для вас, зависит от того, где вы его встретите и в каких обстоятельствах. Если люди, придающие этому дню особое значение, соберутся вместе большой группой, сконцентрируются на каком-то благе, возможно, это и произойдет. Так люди обретают силу, веру в себя, в лучшее. Любая убежденность в чем-либо, закрепленная ритуалом, дает определенные результаты.
Если хотите почувствовать благотворное влияние солнцестояния, можно провести несколько дней в молитве, медитации, в окружении природы, в горах, в кругу единомышленников и добрых людей. Это благостно отображается на состоянии организма, человеке, психике в целом.