«Если вы далеки от эзотерических ритуалов, но хотелось бы этот день провести как-то по-особому, то рекомендую устроить для себя день уединения и разговоров с самим собой, — предлагает психолог. — Уделите особенное внимание ощущению своих чувств, последите за своим дыханием, прислушайтесь к своим желаниям — чего вы хотите от этого дня, от этого года, от жизни. День, проведенный с самим собой и своими чувствами, поможет перезагрузиться, расставить приоритеты, найти ответы на вопросы, о которых в суете будней вы забывали подумать. Такая практика может стабилизировать эмоциональное состояние и заложить качественные изменения в жизни».