Разбитую чашку не склеить: 5 признаков, что вашему браку пришел конец

Спустя несколько лет в браке многие вдруг понимают: сказочного «и жили они долго и счастливо» не будет. И вполне возможно, встретить старость вместе не получится. Как же понять, что отношения вот-вот закончатся? Несколько признаков назвал семейный терапевт Аарон Андерсон.

1. Совместный досуг никуда не годится

Вы приходите с работы, ужинаете перед смарт-ТВ с фильмом или сериалом, автоматически выпиваете по бокалу вина, а потом ложитесь спать. Или находитесь вместе в одной комнате, при этом один смотрит футбол, а другой читает или переписывается с друзьями.

Считать это совместным досугом нельзя, так как нет полноценного взаимодействия и коммуникации.

Лучше всего проанализировать, как вы проводите свободное время, и подумать, чем бы можно было заняться вместе. Может, прогуляться, сыграть в настольную игру, сходить в бассейн?