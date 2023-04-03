Разбитую чашку не склеить: 5 признаков, что вашему браку пришел конец

Спустя несколько лет в браке многие вдруг понимают: сказочного «и жили они долго и счастливо» не будет. И вполне возможно, встретить старость вместе не получится. Как же понять, что отношения вот-вот закончатся? Несколько признаков назвал семейный терапевт Аарон Андерсон.
1. Совместный досуг никуда не годится
Вы приходите с работы, ужинаете перед смарт-ТВ с фильмом или сериалом, автоматически выпиваете по бокалу вина, а потом ложитесь спать. Или находитесь вместе в одной комнате, при этом один смотрит футбол, а другой читает или переписывается с друзьями.
Считать это совместным досугом нельзя, так как нет полноценного взаимодействия и коммуникации.
Лучше всего проанализировать, как вы проводите свободное время, и подумать, чем бы можно было заняться вместе. Может, прогуляться, сыграть в настольную игру, сходить в бассейн?
2. Разные планы на выходные и отпуск
В первые годы брака пары, как правило, всегда планируют отпуск вдвоем, много времени проводят вместе в выходные, ходят за руку и буквально не отлипают друг от друга. Такой формат тет-а-тет, впрочем, постепенно может надоесть, и это вполне здоровое стремление — хотеть общаться с другими людьми.
Однако стоит задуматься, если уже несколько отпусков подряд у вас прошли в формате компании или вообще раздельно.
«Начните проводить слишком много времени врозь, делая то, что вам интересно, и вы уже на полпути к тому, чтобы жить отдельной жизнью», — отмечает Бекки Ветстоун, семейный терапевт из Литл-Рока в Арказасе.
3. Равнодушие к чувствам друг друга
Вспомните, как выглядели ваши переписки в мессенджерах на заре отношений. Как вы строчили сообщения друг другу день и ночь, обсуждая буквально все, от любимого принта носков до детских травм.
Что мы имеем теперь? «Купи овощей и фруктов, если не пойдешь на тренировку», «Когда ты уже почистишь раковину? Опять забилась!», «Не забудь, что сегодня нужно встретить маму».
Лучше всего не забывать о том, что нужно периодически обсуждать друг с другом ваши мысли, переживания и впечатления, устраивать посиделки по душам и вечера откровений.
4. Секса не хочется
Разумеется, вы не подписывались на то, чтобы хотеть партнера день и ночь. И это абсолютно нормально, что в начале отношений секса очень много, а спустя годы брака его удельный вес становится скромнее. Интрига, новизна, драйв — все это пропадает, на либидо негативно сказываются рутина, стресс, отсутствие свободного времени.
Но все же стоит насторожиться, если физической близости не хочется очень долго. Лучше всего обсудить это с супругом и подумать, как начать относиться друг к другу как к любовникам, а не как к партнерам по совместному предприятию, которые каждый день «закрывают» какие-то бытовые задачи.
5. Критика друзей и семьи
Очень часто бывает так, что на отношения двоих влияет окружение в виде ближайших родственников — родителей, бабушек, дедушек, сестер и братьев. Абсолютно нормально, если кому-то из партнеров не слишком нравится поведение свекрови или тестя. Ссоры и недопонимания — это также обыденная вещь.
Другое дело, если один из супругов начинает регулярно злословить в адрес одного из родственников, что причиняет боль другому.
«Скажите об этом сразу, — советует Бекки Ветстоун. — Не начинайте сами и не позволяйте партнеру обсуждать ваших друзей и семью, потому что так он переходит ваши личные границы. Чтобы не оказалось в итоге, что есть он, идеал, и есть остальные — ваша семья и вы в том числе».