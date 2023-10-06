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Рак прятался внутри доброкачественной опухоли — об уникальном случае рассказал онколог Перепечин

С крайне редким клиническим случаем рака поджелудочной столкнулись врачи НИИ урологии им. Лопаткина. Он оказался восьмым за сто лет наблюдений во всем мире.

6 октября 20231
онкология опухоль редкий случай
Источник:

iStockptoto

Случай пациентки московского НИИ урологии им. Лопаткина (филиал НМИЦ радиологии Минздрава России), у которой диагностировали редкую и необычную опухоль, похоже, войдет в медицинские учебники.

Ее диагноз впечатлил онкологов: с 1908 года было описано всего восемь таких случаев в мире. Подробнее о пациентке и ее спасении рассказал онколог Дмитрий Перепечин.

Онкология

Онколог, к.м.н., старший научный сотрудник отдела онкоурологии НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина

Необычный пациент

67-летняя женщина, шесть лет назад вылечившаяся от рака поджелудочной железы, вновь обратилась за помощью к врачам. Она жаловалась на периодические боли над лобком.

Медики в ее родном городе провели обследование и обнаружили у женщины расширение мочеточника и доброкачественную опухоль — фиброэпителиальный полип. Удивительно то, что он крайне редко поражает проксимальную часть мочеточников у женщин, в основном у мужчин.

На МРТ у пациентки обнаружилось и утолщение стенки мочеточника. Это признак уротелиального рака. Но явных симптомов у женщины не было. Врачи направили ее на обследование к специалистам НИИ урологии в Москву.

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«Не поверили увиденному»

«Сначала мы даже не поверили увиденному, — рассказывает врач-онколог НМИЦ радиологии Минздрава России Дмитрий Перепечин. — После дополнительного исследования мы выявили в мочеточнике не только полип, но и изолированный метастаз рака поджелудочной железы — это одна из самых агрессивных опухолей с бессимптомным началом и неблагоприятным прогнозом».

Удивительным было то, что она крайне редко метастазирует в мочеточник.

«Доброкачественная опухоль у женщины была „маской“ для метастаза, — объясняет врач-онколог. — Фиброэпителиальный полип был виден в просвете мочеточника, а в него извне врастали метастатические ткани. Злокачественная опухоль спряталась в доброкачественную, формируя некий „гриб“ с видимой доброкачественной „шляпкой“ и злокачественной „ножкой“».

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Редчайший случай

После анализа медицинских баз данных оказалось, что случай пациентки чуть ли не уникальный. Выяснилось, что с 1908 года было описано всего восемь таких в мире.

Женщине провели операцию: ей удалили мочеточник с мочевым пузырем и тазовые лимфатические узлы со стороны поражения. При этом врачи сохранили почку и восстановили физиологический отток мочи, заменив мочеточник стенкой мочевого пузыря. Операция длилась полтора часа и прошла успешно. Женщину выписали через две недели. Врачи дают хорошие прогнозы.

«Для клинической практики это бесценный опыт, — резюмирует онколог Перепечин. — Такие случаи будут накапливаться. Не быстро, но будут, и о каждом из них нужно рассказывать, чтобы люди могли обратиться за помощью к опытным специалистам».

Автор текста:Анна Майская
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