Случай пациентки московского НИИ урологии им. Лопаткина (филиал НМИЦ радиологии Минздрава России), у которой диагностировали редкую и необычную опухоль, похоже, войдет в медицинские учебники.
Ее диагноз впечатлил онкологов: с 1908 года было описано всего восемь таких случаев в мире. Подробнее о пациентке и ее спасении рассказал онколог Дмитрий Перепечин.
Онколог, к.м.н., старший научный сотрудник отдела онкоурологии НИИ урологии им. Н.А. ЛопаткинаЛичный сайт
Необычный пациент
67-летняя женщина, шесть лет назад вылечившаяся от рака поджелудочной железы, вновь обратилась за помощью к врачам. Она жаловалась на периодические боли над лобком.
Медики в ее родном городе провели обследование и обнаружили у женщины расширение мочеточника и доброкачественную опухоль — фиброэпителиальный полип. Удивительно то, что он крайне редко поражает проксимальную часть мочеточников у женщин, в основном у мужчин.
На МРТ у пациентки обнаружилось и утолщение стенки мочеточника. Это признак уротелиального рака. Но явных симптомов у женщины не было. Врачи направили ее на обследование к специалистам НИИ урологии в Москву.
«Не поверили увиденному»
«Сначала мы даже не поверили увиденному, —
Удивительным было то, что она крайне редко метастазирует в мочеточник.
«Доброкачественная опухоль у женщины была „маской“ для метастаза, — объясняет врач-онколог. — Фиброэпителиальный полип был виден в просвете мочеточника, а в него извне врастали метастатические ткани. Злокачественная опухоль спряталась в доброкачественную, формируя некий „гриб“ с видимой доброкачественной „шляпкой“ и злокачественной „ножкой“».
Редчайший случай
После анализа медицинских баз данных оказалось, что случай пациентки чуть ли не уникальный. Выяснилось, что с 1908 года было описано всего восемь таких в мире.
Женщине провели операцию: ей удалили мочеточник с мочевым пузырем и тазовые лимфатические узлы со стороны поражения. При этом врачи сохранили почку и восстановили физиологический отток мочи, заменив мочеточник стенкой мочевого пузыря. Операция длилась полтора часа и прошла успешно. Женщину выписали через две недели. Врачи дают хорошие прогнозы.
«Для клинической практики это бесценный опыт, — резюмирует онколог Перепечин. — Такие случаи будут накапливаться. Не быстро, но будут, и о каждом из них нужно рассказывать, чтобы люди могли обратиться за помощью к опытным специалистам».