6 правил счастливой жизни: корейцы применяют их больше двух тысяч лет

Пользуйтесь случаем и ищите поводы для объединения самых разных людей, основываясь хоть на общих воспоминаниях, хоть на общем деле или интересах. Можно устроить тематический обед, учить язык или худеть на пару с другом, ходить на выставки, театральные постановки или в кино. Важно проживать вместе те или иные эмоции, даже если они и не самые позитивные.