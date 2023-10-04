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6 правил счастливой жизни: корейцы применяют их больше двух тысяч лет

Как сделать свою жизнь лучше? Попробуйте использовать загадочную концепцию «Чон». Это правила жизни, которые уже больше двух тысяч лет применяют корейцы. В чем их суть, объясняет психолог. Конечно, корейский.

4 октября 20232
корейцы правила чон
Источник:
iStockphoto

Возросший в последнее время интерес к корейской культуре не ограничивается языком, национальными блюдами, сериалами и музыкой. Многие уже давно обращаются и к принципам жизни корейцев, которые позволяют им создавать вокруг себя «ореол очарования».

Психолог Джихи Чо, кореянка по происхождению, живущая в Нью-Йорке, рассказала о концепции «Чон», которая уже более двух тысяч лет является неотъемлемой частью корейской культуры, менталитета и темперамента. Соблюдение определенных принципов жизни и правил позволяет людям быть счастливее.

Джихи Чо
Психология

Психолог из Нью-Йорка с десятилетним опытом работы, кандидат психологических наук

«„Чон» буквально с корейского — это чувство общности, близости, привязанности. Суть концепции — в поддержании постоянных контактов с разными людьми, эмоциональной связи с ними, общении и переживании совместного опыта, стремлении помогать, поддерживать, умении благодарить и прощать», — говорит корейский психолог. 

Вот шесть основных правил «Чон».

Регулярно проводите время с близкими

Не забывайте о семье и друзьях, постоянно находите время для общения — чем чаще, тем лучше. Проводите время вместе по любому поводу: бывайте в гостях друг у друга, ходите в кино, театры, на прогулки, выезжайте на пикники. И разговаривайте как можно больше.

Делайте упор на личное общение, а не на контакты в мессенджерах, советует психолог. Это позволяет лучше чувствовать друг друга, поддерживать и укреплять чувство принадлежности.

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Предлагайте помощь и поддержку

Не упускайте возможности помочь другим, делайте это щедро и от души, проявляйте искреннюю заботу о близких и родных. Помощь может быть самой простой — предложить привезти продукты, помочь с ремонтом, отвезти или встретить, да даже обсудить проблемы (не осуждая, а выслушивая) или поделиться своими опытом и мудростью.

Создавайте значимый общий опыт

Пользуйтесь случаем и ищите поводы для объединения самых разных людей, основываясь хоть на общих воспоминаниях, хоть на общем деле или интересах. Можно устроить тематический обед, учить язык или худеть на пару с другом, ходить на выставки, театральные постановки или в кино. Важно проживать вместе те или иные эмоции, даже если они и не самые позитивные.

Расширяйте круг общения

Ищите новых «своих» в любой компании. Будьте открыты людям в незнакомых коллективах, тепло встречайте приятелей ваших друзей, привечайте соседей, находите поводы для любого контакта и взаимодействия.

Всегда оглядывайтесь вокруг в поисках компаний, которые могут вам дать что-то новое и интересное. Это могут быть родительские группы, местные сообщества, кружки, секции, занятия по увлечениям, что угодно. А главное, сами будьте добры к новичкам, если в каком-то сообществе вы уже опытный и бывалый.

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Признайте свою уязвимость

Важно быть открытым и искренним в общении, причем иметь смелость признаваться в том опыте, чувствах и эмоциях, которыми вы не очень гордитесь, которые заставляют вас чувствовать себя незащищенным и неуверенным.

Когда мы отпускаем этот страх, мы создаем возможности для лучшего понимания себя и других, отмечает психолог.

Будьте здесь и сейчас

В концепции «Чон» очень важно осознавать, что именно вы делаете в данный момент, уметь присутствовать здесь и сейчас и слушать то, что говорят другие, забыв про отвлекающие факторы.

«В следующий раз во время встречи с другом выйдите за рамки поверхностного и спросите искренне: „Как у тебя на самом деле дела?“ Многие из нас просто хотят, чтобы их услышали», — говорит психолог Джихи Чо.

Автор текста:Анна Майская
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