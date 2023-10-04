6 правил счастливой жизни: корейцы применяют их больше двух тысяч лет

Возросший в последнее время интерес к корейской культуре не ограничивается языком, национальными блюдами, сериалами и музыкой. Многие уже давно обращаются и к принципам жизни корейцев, которые позволяют им создавать вокруг себя «ореол очарования».
Психолог Джихи Чо, кореянка по происхождению, живущая в Нью-Йорке,
Психолог из Нью-Йорка с десятилетним опытом работы, кандидат психологических наук
«„Чон» буквально с корейского — это чувство общности, близости, привязанности. Суть концепции — в поддержании постоянных контактов с разными людьми, эмоциональной связи с ними, общении и переживании совместного опыта, стремлении помогать, поддерживать, умении благодарить и прощать», — говорит корейский психолог.
Вот шесть основных правил «Чон».
Регулярно проводите время с близкими
Не забывайте о семье и друзьях, постоянно находите время для общения — чем чаще, тем лучше. Проводите время вместе по любому поводу: бывайте в гостях друг у друга, ходите в кино, театры, на прогулки, выезжайте на пикники. И разговаривайте как можно больше.
Делайте упор на личное общение, а не на контакты в мессенджерах, советует психолог. Это позволяет лучше чувствовать друг друга, поддерживать и укреплять чувство принадлежности.
Предлагайте помощь и поддержку
Не упускайте возможности помочь другим, делайте это щедро и от души, проявляйте искреннюю заботу о близких и родных. Помощь может быть самой простой — предложить привезти продукты, помочь с ремонтом, отвезти или встретить, да даже обсудить проблемы (не осуждая, а выслушивая) или поделиться своими опытом и мудростью.
Создавайте значимый общий опыт
Пользуйтесь случаем и ищите поводы для объединения самых разных людей, основываясь хоть на общих воспоминаниях, хоть на общем деле или интересах. Можно устроить тематический обед, учить язык или худеть на пару с другом, ходить на выставки, театральные постановки или в кино. Важно проживать вместе те или иные эмоции, даже если они и не самые позитивные.
Расширяйте круг общения
Ищите новых «своих» в любой компании. Будьте открыты людям в незнакомых коллективах, тепло встречайте приятелей ваших друзей, привечайте соседей, находите поводы для любого контакта и взаимодействия.
Всегда оглядывайтесь вокруг в поисках компаний, которые могут вам дать что-то новое и интересное. Это могут быть родительские группы, местные сообщества, кружки, секции, занятия по увлечениям, что угодно. А главное, сами будьте добры к новичкам, если в каком-то сообществе вы уже опытный и бывалый.
Признайте свою уязвимость
Важно быть открытым и искренним в общении, причем иметь смелость признаваться в том опыте, чувствах и эмоциях, которыми вы не очень гордитесь, которые заставляют вас чувствовать себя незащищенным и неуверенным.
Когда мы отпускаем этот страх, мы создаем возможности для лучшего понимания себя и других, отмечает психолог.
Будьте здесь и сейчас
В концепции «Чон» очень важно осознавать, что именно вы делаете в данный момент, уметь присутствовать здесь и сейчас и слушать то, что говорят другие, забыв про отвлекающие факторы.
«В следующий раз во время встречи с другом выйдите за рамки поверхностного и спросите искренне: „Как у тебя на самом деле дела?“ Многие из нас просто хотят, чтобы их услышали», — говорит психолог Джихи Чо.