Психолог Лабковский объяснил, почему нам вредит самокритика

Впрочем, это не значит, что мы должны поощрять себя даже за очевидные ошибки и неудачи. Существует и взрослое отношение к своим недостаткам и слабостям. В нас есть зрелая часть, которая способна посмотреть на ситуацию со стороны. Например, если вы не смогли сдать важный экзамен, она не будет постоянно твердить о том, какой вы глупый и ничтожный. Она позволит проанализировать, что привело вас к неудаче: вы плохо спали, не смогли сосредоточиться или недостаточно подготовились. И поэтому вы не бессмысленно ругаете себя, а делаете полезный вывод на будущее: в следующий раз вы исправите свою ошибку.