Психолог Лабковский объяснил, почему нам вредит самокритика

Порой мы сами ругаем себя и судим гораздо строже, чем кто-либо еще. И с одной стороны, это кажется нормальным: кто еще на свете больше заинтересован в нашем самосовершенствовании?
Но бывает ли самокритика здоровой и чем она отличается от обыкновенного самобичевания? На этот вопрос в своем
Как отмечает специалист, нет никакой практической пользы в том, чтобы постоянно осуждать себя. У каждого из нас есть «внутренний критик» — часть сознания, которая постоянно упрекает нас и яростно требует высоких результатов. В чем-то она зеркалит поведение наших родителей в детстве.
Мамы и папы из лучших побуждений могут все детство терроризировать ребенка фразами в духе «Что ты лежишь? Ты уже сделал уроки? Почему опять тройка? Почему не пять?». Подобные высказывания мы неосознанно фиксируем и производим уже во взрослом возрасте.
Поэтому самокритика и самобичевание — это, по сути, одно и то же. И ничего полезного в этом нет.
Впрочем, это не значит, что мы должны поощрять себя даже за очевидные ошибки и неудачи. Существует и взрослое отношение к своим недостаткам и слабостям. В нас есть зрелая часть, которая способна посмотреть на ситуацию со стороны. Например, если вы не смогли сдать важный экзамен, она не будет постоянно твердить о том, какой вы глупый и ничтожный. Она позволит проанализировать, что привело вас к неудаче: вы плохо спали, не смогли сосредоточиться или недостаточно подготовились. И поэтому вы не бессмысленно ругаете себя, а делаете полезный вывод на будущее: в следующий раз вы исправите свою ошибку.
В таких размышлениях нет никаких резких оценок, лишь констатация череды фактов. Подобные выводы построены на логике, а не на эмоциях.
Кстати
Есть люди, которые как будто не способны думать о том, что происходит здесь и сейчас: то они слишком переживают из-за ошибок прошлого, то чрезмерно тревожатся из-за того, что несет им день грядущий. Знакомо? Узнать работающие советы от психолога о том, как избавиться от этой привычки, можно ЗДЕСЬ.