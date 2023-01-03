Новый год — это семейный праздник. В этом году, согласно статистике, большинство россиян отметили его дома, в кругу близких и родных. Мало кто запланировал поездки по стране и тем более по миру. Большинство из нас остались на долгие выходные один на один с домашними — в ежедневном рутинном режиме.
Неизбежны во время праздничных каникул и визиты к родственникам — поздравить с праздником, обменяться подарками, встретиться с теми, кого давно не видели. Правда, не всегда эти домашние посиделки с близкими вызывают позитивные эмоции, а нередко еще и оборачиваются ссорами и руганью. За девять дней праздников обязательно случится ситуация, когда родственники зададут неудобные вопросы, предъявят необоснованные претензии, обидят резким словом, выскажут накопившиеся обиды.
Как же избежать привычного негативного сценария и провести время с токсичными родными весело и без ссор?
Радуйте себя
— Во-первых, если вы проводите много времени с близкими, постарайтесь обеспечить себя хотя бы минимальным личным пространством и временем, —
Легко говорите «нет»
Второй важный момент — научитесь говорить «нет», отмечает психолог.
— «Давай положу тебе еще оливье, ты совсем ничего не съел(а)!» — «Спасибо, нет». «Скучно, наверное, одному/одной без детей?» — «Нет». «Пошли в магазин, купим тебе нормальный костюм!» — «Нет». Не заставляйте людей читать ваши мысли, говорите «нет» легко и с улыбкой. Вы никого не обидите, если честно скажете, что вам нравится и НЕ нравится, — разъясняет Михаил Лабковский.
Не переделывайте близких
— Постарайтесь понять, что ваши родители и близкие такие, какие они есть, — говорит психолог. — Вы не можете и не должны их «переделывать». Не занимайте позицию ребенка и не идеализируйте чужих мам/пап: мол, «вот у Саши идеальные родители — в отличие от вас, они не лезут в его жизнь и не задают тупых вопросов!». Ваши близкие — другие люди, примите это как факт.
Психологическое айкидо
«Доктор Питер» ранее рассказывал, как общаться с токсичными родственниками без ущерба для психики. Есть 9 правил — например, весьма эффективно «психологическое айкидо», когда прекращение конфликта происходит за счет перенаправления энергии агрессора обратно на него же. Проще говоря, получив «психологический удар», поведите себя как кошка, падающая с высоты — смягчите его. Если оппонент обвиняет вас, согласитесь с его утверждением. Диалог может быть таким:
«- Ты дурак!
- Да, порой я чувствую себя на редкость глупо!
- Ты бездарность, у тебя вечно ничего не получается!
- Да, ты как никогда прав! Спасибо большое за обратную связь! Твое мнение очень важно для меня!».