Новый год — это семейный праздник. В этом году, согласно статистике, большинство россиян отметили его дома, в кругу близких и родных. Мало кто запланировал поездки по стране и тем более по миру. Большинство из нас остались на долгие выходные один на один с домашними — в ежедневном рутинном режиме.

Неизбежны во время праздничных каникул и визиты к родственникам — поздравить с праздником, обменяться подарками, встретиться с теми, кого давно не видели. Правда, не всегда эти домашние посиделки с близкими вызывают позитивные эмоции, а нередко еще и оборачиваются ссорами и руганью. За девять дней праздников обязательно случится ситуация, когда родственники зададут неудобные вопросы, предъявят необоснованные претензии, обидят резким словом, выскажут накопившиеся обиды.

Как же избежать привычного негативного сценария и провести время с токсичными родными весело и без ссор?