Психолог Лабковский объяснил, как перестать зависеть от чужого мнения

Эксперт отмечает: вопреки распространенному мнению, стать полностью независимым от чужого мнения вполне реально. Вспомните, как вы вели себя в детстве. Малыши играют во дворе, бегают и прыгают, сидят в песочнице в запачканной одежде — и им абсолютно нет никакого дела до того, кто и что о них подумает. Мысли детей во время игры сосредоточены на достижении конкретных целей: как забить гол, как покачаться на качелях или как слепить снеговика. Дети не думают: «А достаточно ли красивые у меня шорты? Не кажусь ли я смешным, когда катаюсь на горке? А что если не получится забить мяч — вдруг все будут смеяться надо мной?» В детстве мы просто играем и наслаждаемся жизнью.