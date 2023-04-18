Психолог Лабковский объяснил, как перестать зависеть от чужого мнения

В современном мире вся жизнь проходит на виду: благодаря социальным сетям мы обычно в курсе, что происходит у бывших одноклассников и дальних знакомых. Из-за этого многие из нас очень волнуются о том, что подумают другие люди, как они оценят наш внешний вид и образ жизни.
Однако, пытаясь понравиться всем, можно забыть о том, чего вы сами хотите. Психолог Михаил Лабковский в своем
Детский опыт
Эксперт отмечает: вопреки распространенному мнению, стать полностью независимым от чужого мнения вполне реально. Вспомните, как вы вели себя в детстве. Малыши играют во дворе, бегают и прыгают, сидят в песочнице в запачканной одежде — и им абсолютно нет никакого дела до того, кто и что о них подумает. Мысли детей во время игры сосредоточены на достижении конкретных целей: как забить гол, как покачаться на качелях или как слепить снеговика. Дети не думают: «А достаточно ли красивые у меня шорты? Не кажусь ли я смешным, когда катаюсь на горке? А что если не получится забить мяч — вдруг все будут смеяться надо мной?» В детстве мы просто играем и наслаждаемся жизнью.
Разрешите себе получать удовольствие
Точно так же это работает и во взрослой жизни. Когда вы занимаетесь чем-то, что вам действительно нравится, вам становится безразлично мнение других людей. Лабковский рекомендует просто попробовать представить, как изменится жизнь, если вы разрешите себе получать от нее удовольствие и не будете пытаться угадать мысли других людей.
Например, понравился вам симпатичный незнакомец в кафе — и вы подходите к нему познакомиться, не думая о том, что подумают окружающие и будут ли они над вами смеяться, если вдруг он откажется выпить вместе кофе.
Или вы захотите повышения и сможете так и сказать об этом начальству, а не будете мучить себя мыслями о том, что вы не достойны большего и вас вообще могут уволить.
Наша жизнь, увы, не бесконечна, и время тоже не резиновое. Не стоит тратить время на лишние переживания по незначительным поводам. Тогда вы увидите, как станет проще жить.
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