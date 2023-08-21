Психолог Лабковский объяснил, как общаться с токсичными родственниками

О сложности отношений свекрови и невестки, тещи и зятя сложено уже много анекдотов. Но если без шуток — как выстроить здоровые и теплые отношения с матерью второй половинки? По словам психологов, отлично поможет прийти к этой цели совместная деятельность, во время которой вы будете находиться на равных позициях. Кроме того, во многом на отношения со свекровью или тещей влияет то, как ведет себя ваш возлюбленный. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.