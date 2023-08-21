Психолог Лабковский объяснил, как общаться с токсичными родственниками

Ваше окружение — результат вашего выбора. Если ваша подруга не щадит ваших чувств, постоянно обижает вас и не считает нужным просить прощения, позволяет себе едкие и неуместные высказывания в ваш адрес — возможно, общение с ней стоит прекратить.
А что если токсично ведет себя ваш родственник? Как правильно выстроить отношения с родными? На этот вопрос в своем
Главное, что нужно понять про токсичных родственников: только вы вправе решать, будете ли с ними общаться. Если после каждой встречи вам приходится тратить много времени и сил на моральное восстановление, то, возможно, эти встречи вам не так уж и нужны. К тому же после того «отдыха» вам может пригодиться еще один.
Впрочем, здесь большую роль играет ваша независимость. Если у вас есть деньги, вам не придется жить в одной квартире с родителями. Вам не придется просить бабушек и дедушек посидеть с внуками — можно будет просто нанять няню. Тем более что это проще, чем вместе с помощью получить еще и нервный срыв.
Если вы все-таки решили поддерживать общение, нужно научиться не реагировать на нападки и надоедливые вопросы в духе «Когда получать образование? Когда замуж? Когда дети?». Секрет тут прост: нужно быть уверенным в себе и четко осознавать свои желания. Если вы знаете, что не хотите замуж и вполне счастливы и так, никакие комментарии и расспросы не заставят вас передумать. Если вы уверены, что занимаетесь любимым делом и получаете от него удовольствие, любые доводы об обратном — лишь белый шум, поясняет Лабковский.
Кстати
О сложности отношений свекрови и невестки, тещи и зятя сложено уже много анекдотов. Но если без шуток — как выстроить здоровые и теплые отношения с матерью второй половинки? По словам психологов, отлично поможет прийти к этой цели совместная деятельность, во время которой вы будете находиться на равных позициях. Кроме того, во многом на отношения со свекровью или тещей влияет то, как ведет себя ваш возлюбленный. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.