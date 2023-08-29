Психолог Лабковский объяснил, что на самом деле мешает нам повзрослеть

Психологи часто говорят о том, как поведение родителей, их слова и методы воспитания влияют на нашу психику и жизнь уже во взрослом возрасте. Неужели это означает, что во всех бедах виноваты мама с папой? Есть и другая позиция: мол, родители дали нам жизнь, а потому они святые люди и все их действия не должны подвергаться никакой критике.
Кто прав? По словам психолога Михаила Лабковского, истина, как это часто бывает, находится посередине.
Как отмечает эксперт, нередко слова о том, как поведение родителей травмировало человека, встречают протест: мол, это инфантильно — винить во всем родных и не брать при этом ответственность за свою жизнь.
Дело в том, что у людей, которые не смогли сепарироваться от своих мамы и папы, бывают две противоположные идеи. Некоторые считают, что их родители — изначально безупречные ангелы. Даже если они позволяли себе плохие вещи — физическое или эмоциональное насилие. Такой человек думает, что должен все терпеть и быть благодарным по гроб жизни, слушаться во всем и всегда, ведь они его родили и воспитали.
Вторая идея: мои родители ужасные изверги, которые сломали всю жизнь. И именно из-за них не получается зарабатывать, дружить, строить романтические отношения.
И эти полярные, казалось бы, идеи имеют общие истоки. Однако на самом деле обе вряд ли помогут быть счастливым: первый вариант явно не соответствует действительности, а второй — деструктивен.
Чтобы стать взрослым, нужно осознать и принять: родители — точно такие же живые люди. Они не могут быть идеальными, но и вряд ли были абсолютными злодеями. Они могли делать вещи, которые вы еще десятки лет будете обсуждать c психотерапевтом. И при этом именно они могут дать много любви и поддержки.
Поэтому все разговоры о том, как родительские наставления могут влиять на нас, существуют не для того, чтобы вы возненавидели их и обвинили во всех жизненных неудачах, а для того, чтобы вы смогли трезво посмотреть на родителей и на себя.
И только тогда вы сможете завершить сепарацию и повзрослеть по-настоящему, пишет психолог в своем