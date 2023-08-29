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Психолог Лабковский объяснил, что на самом деле мешает нам повзрослеть

Люди даже в солидном возрасте часто ведут себя как подростки. И порой причина этому — в незавершенной сепарации от родителей. Как ее пройти, объяснил эксперт.

29 августа 20231
как повзрослеть
Источник:
IStockphoto

Психологи часто говорят о том, как поведение родителей, их слова и методы воспитания влияют на нашу психику и жизнь уже во взрослом возрасте. Неужели это означает, что во всех бедах виноваты мама с папой? Есть и другая позиция: мол, родители дали нам жизнь, а потому они святые люди и все их действия не должны подвергаться никакой критике.

Кто прав? По словам психолога Михаила Лабковского, истина, как это часто бывает, находится посередине.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

Как отмечает эксперт, нередко слова о том, как поведение родителей травмировало человека, встречают протест: мол, это инфантильно — винить во всем родных и не брать при этом ответственность за свою жизнь.

Дело в том, что у людей, которые не смогли сепарироваться от своих мамы и папы, бывают две противоположные идеи. Некоторые считают, что их родители — изначально безупречные ангелы. Даже если они позволяли себе плохие вещи — физическое или эмоциональное насилие. Такой человек думает, что должен все терпеть и быть благодарным по гроб жизни, слушаться во всем и всегда, ведь они его родили и воспитали.

Вторая идея: мои родители ужасные изверги, которые сломали всю жизнь. И именно из-за них не получается зарабатывать, дружить, строить романтические отношения.

И эти полярные, казалось бы, идеи имеют общие истоки. Однако на самом деле обе вряд ли помогут быть счастливым: первый вариант явно не соответствует действительности, а второй — деструктивен.

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Чтобы стать взрослым, нужно осознать и принять: родители — точно такие же живые люди. Они не могут быть идеальными, но и вряд ли были абсолютными злодеями. Они могли делать вещи, которые вы еще десятки лет будете обсуждать c психотерапевтом. И при этом именно они могут дать много любви и поддержки.

Поэтому все разговоры о том, как родительские наставления могут влиять на нас, существуют не для того, чтобы вы возненавидели их и обвинили во всех жизненных неудачах, а для того, чтобы вы смогли трезво посмотреть на родителей и на себя.

И только тогда вы сможете завершить сепарацию и повзрослеть по-настоящему, пишет психолог в своем телеграм-канале.

Автор текста:Дарья Гапионок
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