Психолог Лабковский объяснил, что на самом деле мешает нам повзрослеть

Дело в том, что у людей, которые не смогли сепарироваться от своих мамы и папы, бывают две противоположные идеи. Некоторые считают, что их родители — изначально безупречные ангелы. Даже если они позволяли себе плохие вещи — физическое или эмоциональное насилие. Такой человек думает, что должен все терпеть и быть благодарным по гроб жизни, слушаться во всем и всегда, ведь они его родили и воспитали.