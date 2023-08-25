Понятно без слов: психолог Шахов назвал 5 признаков, что женщина вас точно любит

Самый простой способ для женщины продемонстрировать свою любовь — подойти к мужчине и сказать ему об этом.
Но иногда проще выразить чувства иначе, без слов. Как же понять, что девушка вас точно любит? Психолог назвал пять верных признаков.
«Мужчины в целом сложно считывают невербальные сигналы, и о чувствах им в первую очередь нужно говорить словами, — считает психолог Александр Шахов. — Но в женском арсенале есть несколько способов показать свое отношение к мужчине-партнеру, которые он точно оценит как явный признак любви».
Дарит восхищенный взгляд
«На нашем лице естественным образом отражаются эмоции, и мы умеем хорошо их считывать у других людей, — объясняет психолог. — Поэтому, например, всегда можем отличить плохого актера от хорошего: если первый изображает эмоции, то второй — создает эти эмоции изнутри. Поэтому взгляд женщины, которая на самом деле испытывает теплые чувства к мужчине, восторгается им, будет искренне восхищенным. Скрыть это очень сложно».
Уважает свободное время
«Любящая женщина не отвлекает своего избранника от его любимых занятий, будь то компьютерные игры, просмотр футбольного матча или встреча с друзьями, — говорит Александр Шахов. — Дергание мужчины, когда он занят своими увлечениями, и попытка задать какие-то вопросы или начать разговор говорят о том, что женщина не понимает мужских потребностей. Мужчине в силу своей психологии сложно переключать внимание между отдыхом и работой, и он полностью погружается в одно определенное дело».
Она ласкова
«Женщина иногда перед мужчиной показывает свою слабость, включает „маленькую девочку“. Это говорит о том, что она рада получить именно от него заботу и внимание, — объясняет Шахов. — Ведь такая игра очень нравится мужчинам — дает ощущение, что он сильный и могучий».
Готовит для него
Любовь для мужчины — удовлетворение потребностей, а потребность в еде — одна из ведущих для него.
«Если женщина вкусно готовит, таким образом она заботится о своем мужчине и доставляет ему удовольствие. Большинство мужчин, в свою очередь, воспринимают это как проявление любви», — говорит психолог.
Ей нравится заниматься с ним сексом
«Она показывает и подтверждает, что обожает секс именно с этим мужчиной, причем абсолютно искренне, а не имитирует оргазм со страстными вздохами и охами, — объясняет эксперт. — Мужчинам нравится не только заниматься сексом, еще большее удовлетворение они получают, когда партнерша получает удовольствие от процесса. Это их личный способ поднятия самооценки, способ почувствовать себя героем и богом удовольствий».