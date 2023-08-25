Понятно без слов: психолог Шахов назвал 5 признаков, что женщина вас точно любит

«Любящая женщина не отвлекает своего избранника от его любимых занятий, будь то компьютерные игры, просмотр футбольного матча или встреча с друзьями, — говорит Александр Шахов. — Дергание мужчины, когда он занят своими увлечениями, и попытка задать какие-то вопросы или начать разговор говорят о том, что женщина не понимает мужских потребностей. Мужчине в силу своей психологии сложно переключать внимание между отдыхом и работой, и он полностью погружается в одно определенное дело».