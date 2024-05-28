Но откуда берется это желание? В детстве мы очень зависимы от родителей, без них нам буквально не выжить. И часто этот паттерн сохраняется и во взрослом возрасте. А с ним приходят мысли: «Мне нельзя подвести родителей», «Если я не буду хорошим, меня разлюбят и бросят».