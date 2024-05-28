Отношения отцов и детей — вечная тема. Вы останетесь для своей мамы ребенком, даже если давно успели вырасти и повзрослеть.
Зачастую родители хотят для вас самого лучшего и очень волнуются, но выражаются их переживания в постоянной критике вашей жизни. И работа у вас не та, и личную жизнь нормально устроить не можете, и выглядите как-то не так…
Как адекватно реагировать на замечания старшего поколения, если не хочешь ругаться и портить отношения? На этот вопрос в своем телеграм-канале ответил психолог Михаил Лабковский.
Почему это так обидно
В первую очередь подумайте вот над чем: почему критика от родителей так сильно вас трогает? Вас задевают замечания от всех окружающих? Если ваш знакомый начнет говорить, что вы живете неправильно, станете ли вы слушать?
Безусловно, критика от родителей воспринимается иначе. В ответ на нее многие люди хотят переубедить маму или папу, доказать, как они не правы.
Но откуда берется это желание? В детстве мы очень зависимы от родителей, без них нам буквально не выжить. И часто этот паттерн сохраняется и во взрослом возрасте. А с ним приходят мысли: «Мне нельзя подвести родителей», «Если я не буду хорошим, меня разлюбят и бросят».
Такое поведение свидетельствует о незавершенной сепарации.
Мама может быть не права
Человек, который уже сепарировался от родителей, может на критику реагировать спокойно: да, спасибо, я услышала твое мнение. Он не будет впадать в ярость и гадать, как же переубедить родителей.
Особенно трудно отделиться от родителей детям, которые привыкли жить под постоянным контролем. Если вы выросли в состоянии постоянной тревожности, вам будет очень трудно стать самостоятельным.
Важно вовремя осознать: мир не вращается вокруг мнения вашей мамы. Возможно, она не права, а возможно, вы просто расходитесь в позициях. Конца света не будет, если вы будете смотреть на жизнь по-разному.
Конфликт поколений
Ваши родители имеют собственное представление о том, что такое счастье, к чему должен стремиться человек, кем лучше стать по жизни. Как напоминает Лабковский, конфликт поколений — явление не новое: вспомните книгу «Отцы и дети».
Поэтому ваша мама может искренне считать ваш образ жизни не самым удачным, поскольку он не соответствует ее ценностям. Но если он соответствует вашим, то остается просто принять родителей с их пониманием мира.
Конечно, мама может продолжать критиковать ваш уклад жизни. Но если он вам по-настоящему нравится, то ничьи слова этого не изменят.
Не пытайтесь изменить маму, относитесь к ее словам как фоновому шуму. Тогда сможете и мир сохранить, и жить так, как вам хочется.