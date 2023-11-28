Сливочное масло в петербургских магазинах нередко подделка. К таким выводам пришли эксперты «Общественного контроля». Они закупились в разных торговых точках и проанализировали качество 10 пачек масла разных производителей, в основном по бюджетной цене.
Это надо знать
Экспертизу не проводили для масла, регион производства которого Вологда. Как известно, там особенно внимательно следят за качеством продукта. Кроме того, по закону называть масло вологодским, которое делают не на Вологодчине, запрещено.
Не спасает ситуацию с фальсификатом и введение маркировки «Честный знак» на сливочном масле. На всех проверенных упаковках масла, которые не прошли экспертизу, красовалась эта марка.
«В марте 2022 года был введен мораторий на контрольно-надзорную деятельность госорганов, — отмечает Всеволод Вишневецкий, председатель «Общественного контроля». — Внеплановые проверки возможны только в случае причинения вреда здоровью или жизни потребителя. Но поддельное масло не вредит здоровью. Так считает прокуратура.
Немасляное масло
Результаты экспертизы сливочного масла этого года побили антирекорд последних лет: из десяти проверенных образцов семь оказались подделками, чистым и наглым фальсификатом, в котором молочный жир был частично или полностью замещен немолочным.
Только три вида масла были полностью изготовлены из коровьего молока без применения немолочных жиров. Но и их качество оказалось далеко не идеальным.
Масло ТМ «Laime», 82,5% (ООО «Производственная компания «Фабрика», Санкт-Петербург) имело «выраженный запах масляной кислоты, сырный привкус, нехарактерные для сливочного масла».
Масло сливочное ТМ «Хозяйство Васильевой А.В.», 82,5% (ООО «Старорусское молоко», Новгородская обл.) имело недостаточно плотную, рыхлую и пористую консистенцию, слабовыраженный сливочный вкус и запах, а также слабовыраженный привкус пастеризации.
Масло сливочное «Крестьянское», 72,5%, ТМ «Васильково поле» (ОАО «Мытищинской молочный завод», Московская обл.) имело выраженный запах ванилина, приторно-сладкий вкус, нехарактерные для сливочного масла вкус и запах.
Как распознать псевдомасло
Настоящее масло должно иметь сливочные вкус и запах. А вот сальный привкус с кислинкой говорит о том, что в масле идет окисление жиров.
Если сливочное масло хорошее, в холодильнике оно будет твердым. Если в составе — растительный жир, то даже при нулевой температуре оно останется мягким.
Абсолютная подделка
Еще семь проверенных экспертами пачек масла из петербургских магазинов и вовсе маслом назвать нельзя. Это растительно-жировые спреды. Они не содержали в своем составе молочный жир от слова «совсем».
Масло сливочное «Традиционное» 82,5%, ТМ «АкМай» (ООО «АкМай», Республика Татарстан) из магазина «Верный». Молочного жира в жировой фазе образца было не более четверти, остальное — немолочные жиры. Также эксперты обнаружили превышение по массовой доле влаги, низкую термоустойчивость и неприятные привкус и запах.
Масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» 82,5% (ООО «Восход», Московская обл.) из магазина «Мини-маркет „Копейка“». Не оказалось молочного жира совсем, а еще зашкаливала влага: 33,1% вместо нормы не более 16%.
Масло сливочное «Традиционное» соленое 82,5% (ООО «Лидское молоко») из «Светофора». Недостаточно плотное, слоистое, с липкой поверхностью. Массовая доля влаги зашкаливала: 37% вместо нормы не более 16%.
Масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» 82,5%, ТМ «Сливочная страна» (ООО «Сливочная страна») из «Светофора». Нехарактерные для сливочного масла вкус и запах, выраженный запах ванилина, приторно-сладкий вкус.
Масло «Славянское» (ООО «Курский сыродельный завод», г. Курск), торговая сеть «Семишагофф». Нехарактерные для сливочного масла вкус и запах, выраженный запах ванилина, приторно-сладкий вкус, без привкуса пастеризации.
Масло «Maito Joki» (ООО «Молочные берега», г. Курск), торговая сеть «Семишагофф». Недостаточно плотная, рыхлая масса с выраженным привкусом растительного жира, нехарактерным для сливочного масла.
Масло «Вологодские традиции» (ООО «Молпак», Тульская обл.), торговая сеть «Семишагофф». Выраженный запах ванилина и привкус растительного жира, нехарактерный для сливочного масла.