Экспертизу не проводили для масла, регион производства которого Вологда. Как известно, там особенно внимательно следят за качеством продукта. Кроме того, по закону называть масло вологодским, которое делают не на Вологодчине, запрещено.

Не спасает ситуацию с фальсификатом и введение маркировки «Честный знак» на сливочном масле. На всех проверенных упаковках масла, которые не прошли экспертизу, красовалась эта марка.

«В марте 2022 года был введен мораторий на контрольно-надзорную деятельность госорганов, — отмечает Всеволод Вишневецкий, председатель «Общественного контроля». — Внеплановые проверки возможны только в случае причинения вреда здоровью или жизни потребителя. Но поддельное масло не вредит здоровью. Так считает прокуратура.