Есть и преимущества: профессор рассказал, как угасает иммунитет у тех, кому за 60

Наша иммунная система начинает стареть уже с рождения, но наиболее сильно ее усталость проявляется, когда человеку исполняется 60 лет — это в среднем.
Что происходит с иммунной системой человека элегантного возраста, как именно снижается ее работоспособность, почему пожилым нужно делать прививки и какие преимущества дает постаревшая иммунка человеку?
На эти вопросы
Немецкий эпидемиолог, профессор вирусологии, директор Института вирусологии и исследований в университете Бонна
Хорошая новость
Трудно писать о стареющей иммунной системе. Этот процесс начинается с первого дня нашей жизни. Здесь я говорю о ее заметном старении. Поскольку оно происходит по-разному у разных людей, то я бы предпочел избегать однозначных высказываний. Тем не менее я постараюсь дать вам средние значения, которые, конечно, не учитывают ваше индивидуальное состояние здоровья.
Хорошая новость в том, что вы можете значительно повлиять на процесс, за исключением некоторых заболеваний, которые вы никак не можете предотвратить. Однако образ жизни, благоприятный для иммунной системы, будет полезен в любом случае.
Примерно с 60-летнего возраста работоспособность иммунной системы снижается, а вместе с ней и сопротивляемость инфекциям. Одной из причин служит то, что иммунная система больше не в состоянии вырабатывать новые антитела против патогенов. Вместо этого организм все больше зависит от антител, которые он сформировал месяцы, годы или даже десятилетия назад. Возможно, эти антитела уже не обязательно лучшие, но они лучше, чем ничего.
Другой основной причиной снижения иммунной защиты является постоянное уменьшение образования новых клеток в костном мозге. Это связано с тем, что даже неактивные В-клетки, которые не участвуют в защитной борьбе, должны обновляться в течение всей своей жизни.
Предполагается, что одной из главных причин уменьшения количества этих клеток служит число патогенов, с которыми иммунная система сталкивалась на протяжении жизни. Постоянные воспалительные процессы уменьшают количество наивных клеток, поэтому и количество клеток, способных реагировать на антигены новых патогенов, постоянно уменьшается.
Вялая, все забывает и плохо слышит
Кроме того, иммунная система постепенно становится немного вялой и любит все забывать, поэтому иммунная память снижается даже у привитых. Именно поэтому пожилым людям следует регулярно проверять уровень антител в крови, например столбняка.
Мелкие травмы при работе в саду далеко не редкость, и было бы неприятно узнать, что прививка от столбняка больше не действует, только после начала заболевания. По той же причине пожилым людям рекомендовано ежегодно прививаться от гриппа, чтобы их иммунная память была в курсе дела или ознакомилась с последним штаммом возбудителя.
Напоминает шум в слуховом аппарате
К сожалению, иммунные клетки уже и плохо слышат. Если раньше общение между ними было разговором, в ходе которого рождался четкий план, то с возрастом общение порой напоминает шум в слуховом аппарате, где все тявкают друг на друга.
И наконец, ослабевают первая (неспецифическая) и вторая (специфическая) линии защиты. У пожилых людей вырабатывается гораздо больше цитокинов, то есть воспалительных веществ. Этот процесс по-английски называется infl ammaging от infl ame — «воспаление» и age — «возраст».
К чему именно приводит каждая из цитокиновых реакций, достоверно пока неизвестно. В целом процесс старения иммунной системы называют иммунным старением. Чтобы не пугать вас, скажу: во-первых, функциональность иммунной системы не снижается одинаково на всех участках; во-вторых, более сдержанное поведение иммунной системы имеет свои преимущества.
Есть и преимущества
Даже если с новыми патогенами и измененными клетками организма бороться сложнее, а некоторые заболевания в результате этого возникают чаще, восприимчивость к аутоиммунным заболеваниям снижается. Это относится не только к тем, кто с недавних пор страдает от такой чрезмерной реакции иммунной системы, но и к тем, кто годами борется с одним из аутоиммунных заболеваний. Скорее всего, от их внимания не ускользнет, что симптомы становятся все менее выраженными.
Вопросов остается много
Старение иммунной системы, как вы уже заметили, читая эту главу, по-прежнему вызывает много вопросов. Этот раздел медицинской науки хотя и учитывает специфику и мужского, и женского организмов, а также возраст, но все еще является мало исследованной областью.
Например, только в последние годы стало ясно, что со среднестатистическим человеком с универсальными данными — рост 1,78 м, вес 82 кг (кстати, в медицинских исследованиях часто берут за основу 70 кг, что для Германии неверно), размер обуви 44 — невозможно все изучить.
Для того чтобы действительно понять, что происходит с иммунной системой, необходимо провести множество исследований, которые, несомненно, еще много интересного поведают нам о старении.