Есть и преимущества: профессор рассказал, как угасает иммунитет у тех, кому за 60

Трудно писать о стареющей иммунной системе. Этот процесс начинается с первого дня нашей жизни. Здесь я говорю о ее заметном старении. Поскольку оно происходит по-разному у разных людей, то я бы предпочел избегать однозначных высказываний. Тем не менее я постараюсь дать вам средние значения, которые, конечно, не учитывают ваше индивидуальное состояние здоровья.

Хорошая новость в том, что вы можете значительно повлиять на процесс, за исключением некоторых заболеваний, которые вы никак не можете предотвратить. Однако образ жизни, благоприятный для иммунной системы, будет полезен в любом случае.