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Простое правило «Спасибо, ещё, пожалуйста!» поможет наладить личную жизнь

Эта формула реально работает! Просто говорите ее почаще. Психолог объяснил, как волшебным образом может наладиться личная жизнь, если пользоваться правилом «Спасибо, еще, пожалуйста!».

27 сентября 20233
желание личная жизнь наладить
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iStockphoto

Если вы считаете свою жизнь безрадостной и унылой и даже не надеетесь на изменения к лучшему, попробуйте применить простое правило «Спасибо, еще, пожалуйста!». И прорыв в новую жизнь обязательно случится. Только используйте эту формулу регулярно.

Жизнь налаживается

Психологи объясняют: жить по формуле «Спасибо, еще, пожалуйста!» предполагает, что в первую очередь вы начинаете обращать внимание даже на крошечный позитив, который случается с вами, и концентрируетесь на мельчайших проблесках надежды. А во-вторых, испытываете благодарность за хорошее даже в мелочах и верите, что будет еще лучше.

«Доказательства, что жизнь налаживается, необязательно должны быть глобальными, — говорит психолог Лили Уомбл. — То есть не надо выискивать у входа на работу мужчину с цветами в руках, ждать принца на белом коне или чудо-фею у ваших дверей. Вместо этого оглянитесь вокруг и обратите внимание на самые незначительные мелочи, да хоть на симпатичного продавца в пекарне, улыбнувшегося вам. Просто скрупулезно собирайте малейшие доказательства того, что ваше желание уже начинает сбываться. И будьте благодарны за это».

Как только ваш мозг поверит, что желаемое достижимо, вы сами начнете находить этому свидетельства — всё больше и больше. Отлично еще и произнести это вслух, советует психолог.

«Когда вы говорите что-то вслух, ваш мозг слышит это иначе, чем простую мысль, плавающую в вашей голове», — говорит Лили Уомбл.

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«Метод сбора урожая»

Постоянно замечать хорошее, не концентрироваться на плохом, подмечать даже крохи позитива — это своеобразный «метод сбора урожая», говорит психолог. Он дает надежду, как результат — жизнь начнет меняться.

«Событие, которого вы ждете, становится более вероятным, — продолжает эксперт. — Особенно это актуально, если ваш мозг застрял в состоянии защиты, то есть просто не позволяет верить в лучшее и „сбычу мечт“ из-за страха разочарования. А техника „Спасибо, еще, пожалуйста!“ дает оптимистичный настрой и облегчает поиск того, что вы ищете».

Психолог предлагает использовать формулу «Спасибо, еще, пожалуйста!» не только для того, чтобы найти настоящую любовь, но и в целом для улучшения всех сфер жизни, от бизнеса, работы и финансовых вопросов до отношений с детьми и близкими.

«Всегда, когда что-то идет хорошо, сосредоточивайтесь на этом, радуйтесь и будьте благодарны, и вы привлечете то, что будет еще лучше для вас. Поверьте, это открывает новые возможности и правда помогает изменить жизнь», — резюмирует психолог.

Автор текста:Анна Майская
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