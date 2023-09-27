Простое правило «Спасибо, ещё, пожалуйста!» поможет наладить личную жизнь

Если вы считаете свою жизнь безрадостной и унылой и даже не надеетесь на изменения к лучшему, попробуйте применить простое правило «Спасибо, еще, пожалуйста!». И прорыв в новую жизнь обязательно случится. Только используйте эту формулу регулярно.
Жизнь налаживается
Психологи объясняют: жить по формуле «Спасибо, еще, пожалуйста!» предполагает, что в первую очередь вы начинаете обращать внимание даже на крошечный позитив, который случается с вами, и концентрируетесь на мельчайших проблесках надежды. А во-вторых, испытываете благодарность за хорошее даже в мелочах и верите, что будет еще лучше.
«Доказательства, что жизнь налаживается, необязательно должны быть глобальными, —
Как только ваш мозг поверит, что желаемое достижимо, вы сами начнете находить этому свидетельства — всё больше и больше. Отлично еще и произнести это вслух, советует психолог.
«Когда вы говорите что-то вслух, ваш мозг слышит это иначе, чем простую мысль, плавающую в вашей голове», — говорит Лили Уомбл.
«Метод сбора урожая»
Постоянно замечать хорошее, не концентрироваться на плохом, подмечать даже крохи позитива — это своеобразный «метод сбора урожая», говорит психолог. Он дает надежду, как результат — жизнь начнет меняться.
«Событие, которого вы ждете, становится более вероятным, — продолжает эксперт. — Особенно это актуально, если ваш мозг застрял в состоянии защиты, то есть просто не позволяет верить в лучшее и „сбычу мечт“ из-за страха разочарования. А техника „Спасибо, еще, пожалуйста!“ дает оптимистичный настрой и облегчает поиск того, что вы ищете».
Психолог предлагает использовать формулу «Спасибо, еще, пожалуйста!» не только для того, чтобы найти настоящую любовь, но и в целом для улучшения всех сфер жизни, от бизнеса, работы и финансовых вопросов до отношений с детьми и близкими.
«Всегда, когда что-то идет хорошо, сосредоточивайтесь на этом, радуйтесь и будьте благодарны, и вы привлечете то, что будет еще лучше для вас. Поверьте, это открывает новые возможности и правда помогает изменить жизнь», — резюмирует психолог.