Простое правило «Спасибо, ещё, пожалуйста!» поможет наладить личную жизнь

«Доказательства, что жизнь налаживается, необязательно должны быть глобальными , — говорит психолог Лили Уомбл. — То есть не надо выискивать у входа на работу мужчину с цветами в руках, ждать принца на белом коне или чудо-фею у ваших дверей. Вместо этого оглянитесь вокруг и обратите внимание на самые незначительные мелочи, да хоть на симпатичного продавца в пекарне, улыбнувшегося вам. Просто скрупулезно собирайте малейшие доказательства того, что ваше желание уже начинает сбываться. И будьте благодарны за это».