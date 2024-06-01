Помогут каждому: 9 научно доказанных способов стать счастливее

Конечно, счастье — не то, что ученые могут как-то измерить и просчитать. Слишком уж все в этой теме индивидуально.
Однако существуют вполне конкретные, научно доказанные способы стать немного счастливее. В
Будьте благодарны
Человек, который привык благодарить других и жизнь в целом за все, что имеет, будет радоваться даже мелочам. Исследования доказали: выражение благодарности действительно помогает людям почувствовать больше счастья.
Общайтесь
Человеку нужен человек, и даже интроверты все равно нуждаются в дружбе и тепле.
Кстати, общение с незнакомцами тоже может заставить вас чувствовать себя более счастливыми. Причем особенно хорошо это будет работать в случае, если ваш собеседник будет проявлять себя как экстраверт.
Притворитесь
Удивительно, но эта тактика на самом деле работает. Поведение человека обычно отображает его внутреннее состояние, но это правило может работать и в обратную сторону. Поэтому просто попробуйте вести себя так, будто уже счастливы и довольны своей жизнью. И не забывайте почаще улыбаться.
Пробуйте новое
Человек ко всему привыкает, в том числе и к хорошему. И поэтому порой даже любимые вещи перестают приносить такое же удовольствие, как и раньше.
Однако есть отличный способ исправить это — добавить в свою жизнь больше новизны. Новые места или хобби отлично помогут освежить вашу способность ощущать радость.
Концентрируйтесь на плюсах
Мир вокруг нас неидеален, однако позитивное мышление помогает видеть в нем все самое лучшее.
Конечно, не стоит уходить в крайность и отрицать негативные эмоции. Однако привычка обращать внимание на светлые стороны вещей поможет вам чувствовать себя лучше.
Помогайте другим
Добрые дела действительно дают счастье. Причем есть исследование, которое доказало: наибольшую эмоциональную выгоду вам приносит финансовая помощь другим, особенно если вы будете иметь возможность следить за плодами своего вклада.
Живите сегодня
Если вечно откладывать счастье на завтра, будущее лучше не станет. Вы можете думать, что станете счастливым после того, как похудеете или найдете нормальную работу. Однако, если вы не можете быть счастливым здесь и сейчас, вряд ли что-то изменится в будущем.
Меньше занимайтесь неприятными делами
Конечно, нельзя перестать мыть посуду или пылесосить в доме. Но если эти рутинные дела могут испортить вам настроение, лучше подумать над тем, чтобы максимально сократить время на них.
Можно нанять клининг, можно купить специальную технику или просто договориться о разделении обязанностей с домашними.
Следите за временем, которое вы тратите на телефон и соцсети
Ограничение времени на использование смартфона тоже может пойти на пользу вашему настроению. Как минимум, стоит отучить себя от привычки проверять телефон во время прогулок с друзьями, пишет издание