Помогут каждому: 9 научно доказанных способов стать счастливее

Удивительно, но эта тактика на самом деле работает. Поведение человека обычно отображает его внутреннее состояние, но это правило может работать и в обратную сторону. Поэтому просто попробуйте вести себя так, будто уже счастливы и довольны своей жизнью. И не забывайте почаще улыбаться.