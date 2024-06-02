Пользуюсь ими сама: хитрости от врача, как сделать летнюю уборку и не навредить здоровью

Поднимая тяжести с пола двумя руками (так нагрузка распределится равномернее), не делайте рывков. Лучше немного присесть, мягко согнув колени, чем глубоко наклониться к грузу с округленной спиной. Если боль в спине стала вашим постоянным спутником, рекомендуется делать уборку в корсете либо поясе с ребрами жесткости.

Постарайтесь не мыть полы руками, передвигаясь в наклоне. Для этих целей используйте швабру с удобной для вас высотой ручки. Если вы отдаете предпочтение мойке пола исключительно руками, то делайте это с колен.

То же самое касается мытья сантехники. Не делайте это в наклоне, положение буквой «Г» противоестественно для позвоночника, а щетки должны быть с длинной ручкой. Настоятельно рекомендую пересмотреть и домашний ассортимент бытовой химии — в приоритете те, которые не требуют от вас долгого, непродуктивного трения. Для сохранения здоровья суставов исключаем крупные размашистые движения. Ванну или унитаз чистим с мелкой амплитудой.

При мытье окон старайтесь вставать на стул, адекватный высоте окна, чтоб предотвратить чрезмерное запрокидывание головы и долгое удержание рук высоко поднятыми.