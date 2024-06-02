Пользуюсь ими сама: хитрости от врача, как сделать летнюю уборку и не навредить здоровью

Когда пришло время для уборки или просто захотелось отмыть стекла, рамы и откосы, где скопилась грязь, чтоб в доме стало ярче и светлее, стоит распахнуть окна, впустить ароматный теплый летний воздух и, вздохнув, браться за ведро и тряпку.
Ведь иногда даже сама мысль об уборке, наклонах, прыжках по стульям, вытягивании рук в поисках дальних пыльных уголков портит настроение, тем более если вас давно беспокоит хроническая боль в суставах и позвоночнике, дискомфорт в мышцах шеи и пояснице.
Не волнуйтесь, есть множество хитростей, как провести летнюю генеральную уборку и не навредить здоровью. Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-невролог Анна Федорова. Она поделилась собственными хитростями, которые раскрывает на приеме и использует сама.
Невролог, рефлексотерапевт, эпилептолог, специалист по карбокситерапии и ботулинотерапии, специалист по ЭЭГ и ЭНМГ. Врач первой категории Клиники СМТ
Разница в масштабе
Генеральная уборка отличается от обычной, рутинной, в первую очередь масштабами. Нередко нам приходится залезать туда, куда не доходят руки в штатной суете повседневной жизни. После генеральной уборки — разбора залежей пыли и грязи — дом становится чище и свежее. Вещи, которые валялись и «слонялись» по дому без дела, наконец обретают свое место.
По мнению эксперта, это переход из режима «Пофигист» в режим «Перфекционист».
Правила уборки
Планирование и тайм-менеджмент — это половина успеха. Не пытайтесь сделать все за один день. Тело вам не простит наклонов, прыжков, поворотов, запрокидывания головы, таскания тяжестей и долгого стояния на коленках одновременно. Будьте готовы, что уборка займет не один час, а может, даже и не один день.
Правильная биомеханика — это вторая половина успеха. Работа, как мы выяснили, предстоит долгая. Перед уборкой сделайте разминку — минимальную суставную гимнастику, разомните крупные и мелкие суставы, покрутите шеей и тазом.
Поднимая тяжести с пола двумя руками (так нагрузка распределится равномернее), не делайте рывков. Лучше немного присесть, мягко согнув колени, чем глубоко наклониться к грузу с округленной спиной. Если боль в спине стала вашим постоянным спутником, рекомендуется делать уборку в корсете либо поясе с ребрами жесткости.
Постарайтесь не мыть полы руками, передвигаясь в наклоне. Для этих целей используйте швабру с удобной для вас высотой ручки. Если вы отдаете предпочтение мойке пола исключительно руками, то делайте это с колен.
То же самое касается мытья сантехники. Не делайте это в наклоне, положение буквой «Г» противоестественно для позвоночника, а щетки должны быть с длинной ручкой. Настоятельно рекомендую пересмотреть и домашний ассортимент бытовой химии — в приоритете те, которые не требуют от вас долгого, непродуктивного трения. Для сохранения здоровья суставов исключаем крупные размашистые движения. Ванну или унитаз чистим с мелкой амплитудой.
При мытье окон старайтесь вставать на стул, адекватный высоте окна, чтоб предотвратить чрезмерное запрокидывание головы и долгое удержание рук высоко поднятыми.
Отнеситесь к уборке как к тренировке, продумайте обмундирование, замените домашние скользкие тапочки на обувь с резиновым ходом, чтоб случайно не поскользнуться и не упасть. Также обратите внимание, что, передвигаясь назад со шваброй или пылесосом, вы даете нетипичную нагрузку суставам нижних конечностей, что может стать причиной болей.
Полезные советы
Подумайте об эргономике «рабочего места», сразу окружив себя нужными вещами для уборки, чтоб не делать лишних движений и не добавлять к нагрузке еще и кардиотренировку.
Не замирайте надолго в одном положении, старайтесь менять положение достаточно часто. Если же вы вынуждены долго стоять на коленях, используйте специальный коврик под них, чтоб не травмировать мягкие ткани.
Не начинайте уборку на голодный, да и на сытый желудок. Голод может спровоцировать головокружение, а полный желудок принесет боль и дискомфорт, может стать причиной отрыжки и тошноты.
Пейте много жидкости. Генеральная уборка — высокоэнергозатратная работа, вы теряете воду с потом и дыханием. Держите всегда под рукой воду без газа.
Найдите силы
После окончания уборки найдите в себе силы, чтобы сделать растяжку. Лягте на пол, согните ноги в коленях, наклоните их в одну и другую сторону, потянитесь пальцами из положения сидя на полу к носкам. Затем встаньте, ноги на ширине плеч, поднимите правую руку вверх, поднимите левую руку вверх, похлопайте себе. Вы — молодец!