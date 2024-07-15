Почему маммография может быть опасна для здоровья, объясняет онколог Магомедова

Рак молочной железы — одно из самых частых онкологических заболеваний у женщин. Особенно возрастают риски в период менопаузы. Чтобы вовремя выявить опасное заболевание, женщинам рекомендуют раз в месяц проводить самообследование молочных желез (лучше делать его в начале цикла), а также проходить инструментальные обследования — УЗИ и маммографию.
Об особенностях маммографического скрининга и о том, когда он не полезен, а вреден, рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.
Причины развития рака молочной железы
Рак молочной железы (РМЖ) — самая распространенная онкологическая патология среди женщин. Существует множество факторов, повышающих риск его развития, их не меньше полутора десятков. Среди них возраст (после 40 лет риск развития онкологии молочной железы значительно выше) и наследственность — около 10% клинических случаев рака обусловлены генетическими мутациями. Проверить их наличие помогут лабораторные анализы. Другие факторы риска РМЖ:
употребление спиртных напитков. Доктора рекомендуют отказаться от алкоголя или хотя бы минимизировать его количество;
курение. Вредная привычка «со стажем» увеличивает вероятность развития рака. Она значительно возрастает, если женщина курила до первой беременности и родов. У пассивных курильщиц риск РМЖ больше в менопаузе;
пищевые привычки. Научные исследования выявили связь рака с употреблением молока, содержащего гормоны роста. Риск онкологии возрастает и у любительниц жирных сыров, мясных продуктов;
У женщин с высоким ИМТ (отношение веса к росту) риск развития РМЖ повышается после менопаузы.
радиоактивное излучение. Облучение грудной клетки в ходе терапии увеличивает риск РМЖ;
Возраст первой менструации и начала менопаузы. Женщины, у которых первые месячные были в возрасте до 12 лет или после 15 лет, чаще болеют онкологией. Риск увеличивается и при наступлении менопаузы до 40 или после 55 лет;
отсутствие беременности и возраст деторождения. Нерожавшие женщины болеют раком чаще, чем имеющие одного и более детей. Также риск онкологии возрастает, если первая беременность наступила после 30 лет;
гормонотерапия. У пациенток в постменопаузе, принимающих гормональные препараты более 10 лет, особенно в виде прогестероно-эстрогенной комбинации, рак развивается в большем количестве случаев;
оральная контрацепция. Согласно исследованиям, прием контрацептивов значительно увеличивает риск онкологии молочной железы.
Неочевидные факторы риска рака молочной железы
Регулярное использование краски для волос и выпрямителей. Процедуры, проводимые каждые 6-8 недель, увеличивают вероятность онкопатологии на 30%.
Дезодоранты и антиперспиранты с алюминием. Алюминий, формируя барьер в потовом протоке, не позволяет секрету попасть на кожу. Но это вещество, накапливаясь в организме, нарушает гормональный фон.
Дефицит витамина D. Исследования показали, что недостаток этого витамина в организме может спровоцировать рак.
Влияние света ночью. Если женщина работает в ночную смену, риск заболеть раком у нее выше. Это подтвердил ряд исследований.
Влияние пластика. Изделия из пластика содержат бисфенол А (BPA). Это соединение может имитировать эстроген и тем самым нарушать гормональный баланс.
Кому нужна маммография
Традиционно маммография для профилактики рака молочной железы назначается женщинам после 40 лет или после 38 лет по показаниям. Раньше в стандарте указывалось наличие двух рожденных детей.
Первоначально маммографический скрининг оценивался как универсальное достижение для улучшения здоровья женщин и снижения риска рака молочной железы. Но в последние годы о пользе этой процедуры ведутся жаркие дискуссии, поскольку она далеко не безобидная и до 40 лет в принципе непоказательна.
«Ткань молочной железы преимущественно железистая, плотная, поэтому рентгенологическими методами исследования выявить новообразования трудно. Основной метод диагностики — это УЗИ с 5-го по 12-й день менструального цикла. И достаточно новый, но информативный метод — термография», — объясняет онколог Хамис Магомедова.
Почему маммография может быть опасна для здоровья
Польза и вред маммографии широко исследуются учеными разных стран. Наблюдения, проведенные при Гронингенском университете, позволили установить, что у пациенток, находящихся в группе риска, онкология развивается в 1,5 раза чаще после прохождения скрининга. Доктор Charles Simone уверен, что процедура не только увеличивает риск онкологии, но и способствует распространению метастазов, уточняет эксперт.
«Маммография — это канцерогенное облучение тканей груди. Особенно гиперчувствительные ткани в груди пременопаузных пациенток. И чем больше процедур делает женщина, тем чаще она себя подвергает опасности. Кроме того, это достаточно болезненный диагностический метод, и микротравма вполне может стать пусковым механизмом для развития рака», — объясняет Хамис Магомедова.
Еще один минус скрининга — частые ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Гипердиагностика при выполнении маммографии также не редкость. Только в США, по официальным данным, она составляет около 30%.
«Швейцарская медицинская комиссия проанализировала факты о скрининге и сделала вывод, что вреда от него может быть даже больше, чем пользы. Ложноположительные результаты влекут за собой не только финансовые затраты, но и нарушение психологического здоровья женщины. Таким образом, профилактика РМЖ необходима, но делать ее нужно с умом», — резюмирует онколог.