Почему маммография может быть опасна для здоровья, объясняет онколог Магомедова

«Швейцарская медицинская комиссия проанализировала факты о скрининге и сделала вывод, что вреда от него может быть даже больше, чем пользы. Ложноположительные результаты влекут за собой не только финансовые затраты, но и нарушение психологического здоровья женщины. Таким образом, профилактика РМЖ необходима, но делать ее нужно с умом», — резюмирует онколог.